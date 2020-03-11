Анонс матча "Ливерпуль" — "Атлетико"

В среду вечером "Ливерпуль" в домашних стенах попытается отыграться против "Атлетико" после поражения 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Очень рано открыв счет в первой встрече, "Атлетико" блестяще справился с задачей по удержанию своего преимущества, не позволив "Ливерпулю" создать никаких моментов.



Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне не стал кривить душой и признал, что на "Энфилде" его команда продолжить играть в том же духе. А вот "Ливерпулю" нужно будет что-нибудь придумать, чтобы пробиться через частокол ног.



- "Ливерпуль" никогда не проигрывал "Атлетико" на "Энфилде — ничья 1:1 в сезоне 2008/09 и победа 2:1 в 2009/10.

- В обоих предыдущих случаях, проигрывая первый матч в плей-офф Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" проходил дальше — против Челси" в 2006/07 и против "Барселоны" в 2018/19.

- Юрген Клопп не знает домашних поражений в Лиге Чемпионов в качестве главного тренера "Ливерпуля" — 11 побед и четыре ничьи.

- Если верх возьмет "Атлетико", это будет означать что действующий победитель Лиги Чемпионов впервые с сезона 2007/08 не смог продвинуться дальше 1/8 финала.

- "Атлетико" проходил дальше в четырех случаях из пяти последних, выигрывая первый матч в плей-офф Лиги Чемпионов.

- В пяти матчах плей-офф Лиги Чемпионов на "Энфилде" нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино поучаствовал в семи голах — в среднем одно результативное действие каждые 54 минуты.



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон восстановился после травмы задней поверхности бедра, которую он получил во встрече в Мадриде три недели назад. Голкипер Алиссон вернется после международного перерыва. Энди Робертсон, пропустивший субботний матч против "Борнмута" в качестве меры предосторожности, уже в порядке.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд. 23:00 Онлайн-трансляция