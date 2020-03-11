Анонс матча "Ливерпуль" — "Атлетико"
В среду вечером "Ливерпуль" в домашних стенах попытается отыграться против "Атлетико" после поражения 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Очень рано открыв счет в первой встрече, "Атлетико" блестяще справился с задачей по удержанию своего преимущества, не позволив "Ливерпулю" создать никаких моментов.
Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне не стал кривить душой и признал, что на "Энфилде" его команда продолжить играть в том же духе. А вот "Ливерпулю" нужно будет что-нибудь придумать, чтобы пробиться через частокол ног.
- "Ливерпуль" никогда не проигрывал "Атлетико" на "Энфилде — ничья 1:1 в сезоне 2008/09 и победа 2:1 в 2009/10.
- В обоих предыдущих случаях, проигрывая первый матч в плей-офф Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" проходил дальше — против Челси" в 2006/07 и против "Барселоны" в 2018/19.
- Юрген Клопп не знает домашних поражений в Лиге Чемпионов в качестве главного тренера "Ливерпуля" — 11 побед и четыре ничьи.
- Если верх возьмет "Атлетико", это будет означать что действующий победитель Лиги Чемпионов впервые с сезона 2007/08 не смог продвинуться дальше 1/8 финала.
- "Атлетико" проходил дальше в четырех случаях из пяти последних, выигрывая первый матч в плей-офф Лиги Чемпионов.
- В пяти матчах плей-офф Лиги Чемпионов на "Энфилде" нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино поучаствовал в семи голах — в среднем одно результативное действие каждые 54 минуты.
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон восстановился после травмы задней поверхности бедра, которую он получил во встрече в Мадриде три недели назад. Голкипер Алиссон вернется после международного перерыва. Энди Робертсон, пропустивший субботний матч против "Борнмута" в качестве меры предосторожности, уже в порядке.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд. 23:00 Онлайн-трансляция
11.03.2020 16:00
Просмотров: 1371
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сегодня все натуралы болеют за Атлетико.
(ответить)
Уверенная победа ЛФК и 100% проход дальше . Ставьте хаты. Ф1(-2.5)
(ответить)
Атлетико начнут тянуть время, играть грязно уже с первых минут, но должно случиться чудо, чтобы они прошли дальше. Это маловероятно.
(ответить)
ВЕРИМ В ВЕЛИКИЙ ЛИВЕРПУЛЬ И СИЛУ ЭНФИЛДА, БРАТИШКИ!
ИНВА
(ответить)
Хз, что смотреть. Потуги ЛФК пройти оборону матрасников или товарняк 6го дивизиона Венгрии.
(ответить)
1 августа 2013 USD Доллар США 7.9930
1 августа 2014 USD Доллар США 11.9633
1 августа 2015 USD Доллар США 23.1
11 марта 2020 USD Доллар США 25.3135
це перемога?
(ответить)
Ровно 10 лет назад белорусский художник Алесь возле здания Администрации президента провел политическую PR-акцию.
Название акции: «Навоз для президента»
(ответить)
"Сказочной" обороне зеропуля во главе с Адрианом достаточно пропустить всего 1 и забивать придется уже 3. А за последние 4 матча у них с этим явные проблемы при том, что ни один из оппонентов не был в состоянии предложить хотя бы на 50% такую же организованную игру в защите как у Атлетико.
В общем, без лишних иллюзий, проход матрасников.
(ответить)
Опа... там чердак на проход атлетико поставил)
(ответить)
будет тяжеловато взломать автобус катлетов, нужно поймать свою игру и задавить атлетико, вообщем проход в доп.время))
(ответить)
В теории, конечно, лифак может выиграть. Но дальше все равно пройдет гений Симеоне.
(ответить)
2-1 победа Ливерпуля. Гол пропустят в конце на контратаке или из-за ошибки Адриана.
(ответить)
Здарова, коровавирусы
Due to coronavirus (COVID19) all TCP applications are being converted to UDP to avoid handshakes...
(ответить)
Матрас, матрас, ну дай хоть раз (с) Ливерпуль в попытках пробить в створ ворот Атлетико.
(ответить)
просто изи проход
чуханы, которые в футболе вообще не разбираются, не верят в проход)))
сука лошки, идите лакросс смотрите
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий