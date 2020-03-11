Виллиан готовится уйти из "Челси" свободным агентом

Вингер Виллиан, по всей видимости, покинет "Челси" по окончании этого сезона.

Как известно, действующий контракт Виллиана истекает в конце этого сезона, а переговоры о продлении сотрудничества в данный момент находятся в тупике — клуб готов предложить новую сделку на два года, игрок требует на три.



В данный момент, утверждает The Telegraph, все идет к тому, что 31-летний бразилец покинет "Стэмфорд Бридж" после семи лет выступлений здесь.



Семь лет назад, когда Виллиан переходил в "Челси" из "Анжи", им интересовался "Тоттенхэм", и сейчас "шпоры" могут возобновить интерес к вингеру, семья которого предпочитает остаться жить в Лондоне.



По этой же причине Виллиану может показаться привлекательным вариант с "Арсеналом", а третьим претендентом на экс-игрока "Шахтера" называется "Бавария".