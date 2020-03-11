Виллиан готовится уйти из "Челси" свободным агентом
Вингер Виллиан, по всей видимости, покинет "Челси" по окончании этого сезона.
Как известно, действующий контракт Виллиана истекает в конце этого сезона, а переговоры о продлении сотрудничества в данный момент находятся в тупике — клуб готов предложить новую сделку на два года, игрок требует на три.
В данный момент, утверждает The Telegraph, все идет к тому, что 31-летний бразилец покинет "Стэмфорд Бридж" после семи лет выступлений здесь.
Семь лет назад, когда Виллиан переходил в "Челси" из "Анжи", им интересовался "Тоттенхэм", и сейчас "шпоры" могут возобновить интерес к вингеру, семья которого предпочитает остаться жить в Лондоне.
По этой же причине Виллиану может показаться привлекательным вариант с "Арсеналом", а третьим претендентом на экс-игрока "Шахтера" называется "Бавария".
11.03.2020 15:00
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Этот топарь уйдёт, останутся двое:Канте и Алонсо. Но им тоже недолго осталось и после их ухода Прое6алси окончательно превратится аутсайдера уровня Вест Хэма
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По этой же причине Виллиану может показаться привлекательным вариант с "Арсеналом"
Опять подбирают объедки с царского стола
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Не понимает, что контракт на 2 года и так большие уступки для пенсов
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3 года контракт в возрасте 32 лет в Челси - анриал.
Или он ополоумел. Или просто ищет повод не подписывать контракт, чтобы не выставить себя крайним, т.к. понимает, что в следующем сезоне основным уже не будет, а сидя на банке будет сложно рассчитывать на последующие предложения от Челси и других топ-клубов. В принципе, разумных ход. В Лондоне полно клубов, заинтересованных в его услугах как игрока основы: Арсенал, Тоттенхэм, К. Пэлас, Фулхэм, остальные уже по зп не потянут.
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топарь, четко карал зиропуков и прочих короновирусов
можно и отпустить, учитывая вагон топовой молодежи у пенсов
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Петушков он опрокинул в самый последний момент если кто забыл, такой переход будет зашквар для обеих сторон
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Как обычно - в Арсенал доигрывать, к своему дружбану кудрявому?
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Зиещ есть. Норм. Хотя, его уход это полюбому потеря.
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Все фэйлы Челси, теперь будет Арсенал подбирать?)
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