Виллиан готовится уйти из "Челси" свободным агентом

Виллиан Вингер Виллиан, по всей видимости, покинет "Челси" по окончании этого сезона.

Как известно, действующий контракт Виллиана истекает в конце этого сезона, а переговоры о продлении сотрудничества в данный момент находятся в тупике — клуб готов предложить новую сделку на два года, игрок требует на три.

В данный момент, утверждает The Telegraph, все идет к тому, что 31-летний бразилец покинет "Стэмфорд Бридж" после семи лет выступлений здесь.

Семь лет назад, когда Виллиан переходил в "Челси" из "Анжи", им интересовался "Тоттенхэм", и сейчас "шпоры" могут возобновить интерес к вингеру, семья которого предпочитает остаться жить в Лондоне.

По этой же причине Виллиану может показаться привлекательным вариант с "Арсеналом", а третьим претендентом на экс-игрока "Шахтера" называется "Бавария".


Метки Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 11.03.2020 15:46 # slash-lfc
    Этот топарь уйдёт, останутся двое:Канте и Алонсо. Но им тоже недолго осталось и после их ухода Прое6алси окончательно превратится аутсайдера уровня Вест Хэма

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  2. division 11.03.2020 15:43 # division
    По этой же причине Виллиану может показаться привлекательным вариант с "Арсеналом"

    Опять подбирают объедки с царского стола

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  3. sunsstorm 11.03.2020 15:27 # sunsstorm
    Не понимает, что контракт на 2 года и так большие уступки для пенсов

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  4. ry-l 11.03.2020 15:26 # ry-l
    3 года контракт в возрасте 32 лет в Челси - анриал.

    Или он ополоумел. Или просто ищет повод не подписывать контракт, чтобы не выставить себя крайним, т.к. понимает, что в следующем сезоне основным уже не будет, а сидя на банке будет сложно рассчитывать на последующие предложения от Челси и других топ-клубов. В принципе, разумных ход. В Лондоне полно клубов, заинтересованных в его услугах как игрока основы: Арсенал, Тоттенхэм, К. Пэлас, Фулхэм, остальные уже по зп не потянут.

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  5. j-silver 11.03.2020 15:20 # j-silver
    топарь, четко карал зиропуков и прочих короновирусов
    можно и отпустить, учитывая вагон топовой молодежи у пенсов

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  6. funkyfresh 11.03.2020 15:10 # funkyfresh
    Петушков он опрокинул в самый последний момент если кто забыл, такой переход будет зашквар для обеих сторон

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  7. funkyfresh 11.03.2020 15:08 # funkyfresh
    Как обычно - в Арсенал доигрывать, к своему дружбану кудрявому?

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  8. mancunia-planet 11.03.2020 15:02 # mancunia-planet
    Зиещ есть. Норм. Хотя, его уход это полюбому потеря.

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  9. iceteam 11.03.2020 15:01 # iceteam
    Все фэйлы Челси, теперь будет Арсенал подбирать?)

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