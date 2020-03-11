"Ньюкасл" потерял Дубравку с травмой колена

Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка пропустит до двух месяцев с травмой колена.

Дубравка повредил свое колено в победном для "сорок" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу (0:1), хотя и смог продолжить игру.



Сегодня клуб с "Сент-Джеймс Парк" огласил результаты углубленного обследования. 31-летний словак пропустит от шести до восьми недель, сообщает Sky Sports.



Отметим, что с момента своего дебюта в феврале 2018 Дубравка не пропустил ни одного матча Премьер-Лиги за "Ньюкасл", а в этом сезоне сохранил свои ворота на замке девять раз и является лучшим голкипером дивизиона по количеству совершенных сейвов.



Мартина в воротах команды Стива Брюса должен заметить Карл Дарлоу, который в этом сезоне провел пять матчей во второстепенных соревнованиях.