"Ньюкасл" потерял Дубравку с травмой колена
Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка пропустит до двух месяцев с травмой колена.
Дубравка повредил свое колено в победном для "сорок" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу (0:1), хотя и смог продолжить игру.
Сегодня клуб с "Сент-Джеймс Парк" огласил результаты углубленного обследования. 31-летний словак пропустит от шести до восьми недель, сообщает Sky Sports.
Отметим, что с момента своего дебюта в феврале 2018 Дубравка не пропустил ни одного матча Премьер-Лиги за "Ньюкасл", а в этом сезоне сохранил свои ворота на замке девять раз и является лучшим голкипером дивизиона по количеству совершенных сейвов.
Мартина в воротах команды Стива Брюса должен заметить Карл Дарлоу, который в этом сезоне провел пять матчей во второстепенных соревнованиях.
11.03.2020 14:00
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хороший кипер, здоровья
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