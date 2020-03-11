Моуриньо признал, что "Тоттенхэму" будет очень сложно попасть в Лигу Чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признал, что теперь его команде будет очень сложно пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Уступив "РБ Лейпциг" по сумме двух матчей со счетом 4:0, "шпоры" завершили свое выступление в Лиге Чемпионов и в следующем сезоне могут не вернуться в элитный европейский турнир.



Сделать это "Тоттенхэм" может только через Премьер-Лигу, но даже задача финишировать пятой выглядит невероятно сложной для ослабленной травмами лондонской команды, которой на выходных играть с набравшим форму "Манчестер Юнайтед".



"С учетом доступных в данный момент игроков сделать это будет очень, очень сложно. Эти проблемы, которые есть у нас, не исчезнут к завтрашнему дню".



"Однако мы должны играть свои матчи. В наших матчах в Премьер-Лиге вы могли убедиться, что мы сражаемся до конца".



"В Премьер-Лиге у нас еще не был игр, когда мы не имели бы шансов побороться за очки. Когда мы уступаем, мы уступаем 2:1, 3:2, 1:0. У нас были и ничьи, поэтому нельзя сказать, что мы не сражаемся".



"Поэтому мы продолжим сражаться, и игроки должны очень постараться, однако наши возможности ограничены. Никто не вернется из лазарета к воскресенью, но, по крайней мере, на сей раз мы отдыхаем четыре дня, а не два дня, как обычно", — цитирует Моуриньо The Independent.