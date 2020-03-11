Ван Дейк надеется на еще один камбэк на "Энфилде"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк надеется, что камбэк в прошлогоднем матче с "Барселоной" вдохновит его команду на ответную встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

В своем предыдущем домашнем матче на стадии плей-офф Лиги Чемпионов подопечные Юргена Клоппа разгромили "Барселону" со счетом 4:0, реабилитировавшись за поражение 3:0 на "Ноу Камп".



Ван Дейк и партнеры постараются почерпнуть вдохновение из того матча, когда в среду вечером "Атлетико" приедет на "Энфилд" оборонять свое преимущество в один гол после встречи в Мадриде. "Красным" снова нужно забивать и нельзя пропускать.



"Когда мы играли против "Барселоны", мы тоже не могли позволить им создавать моменты".



"Мы выйдем на этот матч со своим привычным настроем. Надеюсь, мы одержим победу и сыграем в хороший футбол, но в первую очередь нам нужно проявить большую страсть и много работать".



"Нам нужно, чтобы каждый был на пределе от первой секунды и до последней. Всякое может случиться, и "Атлетико" может взять верх, однако все мы хотим показать, что хотим и заслуживаем быть в следующем раунде".



"Против "Атлетико" будет тяжело, у них великолепная команда. Они являются одними из лучших в том, как они играют. Он агрессивны, и у них есть великолепные игроки, которые могут доставить тебе проблем на контратаках", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.