Алли извинился перед фанатами "Тоттенхэма"
Полузащитник Деле Алли извинился перед фанатами "Тоттенхэма" за позорный вылет своей команды из Лиги Чемпионов.
Уступив "РБ Лейпциг" дома со счетом 0:1, ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "шпоры" тоже проиграли — поражение 3:0 при удручающем качестве футбола.
После матча в Лейпциге Алли не стал оправдываться и призвал игроков "Тоттенхэма" искать причину в себе.
"Я должен извиниться перед фанатами. Они проделали весь этот путь не для того, чтобы увидеть такого рода поражение. Проблема в настрое — мы были вторыми на многих мячах, а пропустить такие голы — это просто проявление слабости духа".
"В первую очередь ты должен взглянуть на себя, прежде чем начнешь винить кого-нибудь еще или винить команду. Это я и сделаю, как и некоторые другие, потому что сегодня вечером мы сыграли недостаточно хорошо".
"Мы не можем прятаться — сезон складывается неудачно для нас, но мы должны продолжать сражаться. Мы в плохой ситуации, но только мы сами можем ее изменить", — цитирует Алли Sky Sports.
11.03.2020 11:00
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Молодец, что не тупо оправдывается, как некоторые.
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