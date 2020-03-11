Полузащитник Деле Алли извинился перед фанатами "Тоттенхэма" за позорный вылет своей команды из Лиги Чемпионов.

Уступив "РБ Лейпциг" дома со счетом 0:1, ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "шпоры" тоже проиграли — поражение 3:0 при удручающем качестве футбола.



После матча в Лейпциге Алли не стал оправдываться и призвал игроков "Тоттенхэма" искать причину в себе.



"Я должен извиниться перед фанатами. Они проделали весь этот путь не для того, чтобы увидеть такого рода поражение. Проблема в настрое — мы были вторыми на многих мячах, а пропустить такие голы — это просто проявление слабости духа".



"В первую очередь ты должен взглянуть на себя, прежде чем начнешь винить кого-нибудь еще или винить команду. Это я и сделаю, как и некоторые другие, потому что сегодня вечером мы сыграли недостаточно хорошо".



"Мы не можем прятаться — сезон складывается неудачно для нас, но мы должны продолжать сражаться. Мы в плохой ситуации, но только мы сами можем ее изменить", — цитирует Алли Sky Sports.