Дринкуотер ударил головой партнера по "Астон Вилле"

Полузащитник "Астон Виллы" Данни Динкуотер снова показал свой бойцовский дух за пределами футбольного поля, головой ударив партнера по команде на тренировке.

Напомним, первую половину этого сезона Дринкуотер, правами на которого по-прежнему владеет "Челси", провел на правах аренды в "Бернли". Дебют Данни за "бордовых" в Премьер-Лиге был отложен на несколько месяцев из-за того, что 30-летний англичанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был избит возле ночного клуба.



В январе "Челси" снова отправил Дринкуотера в аренду — на сей раз в "Астон Виллу", но и здесь у экс-игрока "Лестера" не все гладко.



Как сообщает Daily Mail, во вторник на тренировке "вилланов" Дринкуотер крупно поругался с испанским полузащитником Хотой, после чего боднул оппонента.



В данный момент руководство "Астон Виллы" решает, прекратит ли клуб аренду Дринкуотера досрочно. Данни в любом случае ожидает дисциплинарное взыскание и внушительный штраф.