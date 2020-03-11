Погба передумал уходить из МЮ и хочет новый контракт

Поль Погба Полузащитник Поль Погба передумал уходить из "Манчестер Юнайтед" и готов заключить новый контракт.

На протяжении нескольких последних месяцев насчет Погба не утихали слухи, сватающие Поля в "Реал", "Ювентус" и ПСЖ. Многие ожидали, что по окончании сезона "красные дьяволы", наконец, попрощаются со своим рекордным приобретением.

Однако издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что с недавних пор Погба видит свое будущее на "Олд Траффорд". Поль воодушевился эффектом Бруну Фернандеша и чувствует, что тоже может быть частью новой и успешной эры "Юнайтед".

26-летний француз готов покончить со спекуляциями насчет своего будущего, заключив новый контракт. Погба надеется, что по новой сделке "Юнайтед" увеличит его зарплату с нынешних 300 до 400 тысяч фунтов в неделю.

Прямо сейчас Погба находится на пороге возвращения после травмы лодыжки и может сыграть уже против ЛАСКа в Лиге Европы в четверг. Если этого не случится, Поль будет готов к воскресному поединку с "Тоттенхэмом".


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 11.03.2020 10:05 # udaff
    Пфахахаха! Долбоёб сказочный! Готов он контракт продлить с увеличением зарплаты почти как у Санчеса! Ну спасибо, вот это одолжение века! Интересно, он сам понимает, как выглядит со стороны такое заявление? И не стыдно же. В шею ссаными тряпками гнать его из МЮ.

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  2. acceptodessa 11.03.2020 09:48 # acceptodessa
    черножопый уепок. гноить на лавке до окончания контракта.

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  3. h22o 11.03.2020 09:43 # h22o
    лол, решил все карьеру пролежать в лазарете за бабло?!
    ПП уже сам должен платить МЮ за лечение и уход!

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  4. l-freeman 11.03.2020 09:41 # l-freeman
    Конечно если продлят а не продадут, то это будет глупейший поступок
    Сцуко, чувак только то и делает что портит атмосферу, то я хочу играть, то не хочу, то я хочу уходить то дайте больше денег я останусь
    Мерч с него не окупит 400к в неделю, популярность погба падает, фанаты мю его не особо жалуют

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  5. j-silver 11.03.2020 09:29 # j-silver
    с 400 тонн зп то хули не остаться
    причем эти мешки таки согласятся на его условия, а он потом сразу же по новой в лазарет уедет

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  6. keane16 11.03.2020 09:14 # keane16
    Пашел в анал райоле, вафел

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  7. dragonishka 11.03.2020 09:09 # dragonishka
    Воодушевился он, сам должен был воодушевлять.

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  8. quavo 11.03.2020 09:08 # quavo
    Ой заебииись,
    Погба--Невеш
    -----Бруно-------
    Не ну это бетон

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  9. wengerrrro 11.03.2020 09:08 # wengerrrro
    оруууууууууууууууурррррррррруруруруруруру

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