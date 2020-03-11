Погба передумал уходить из МЮ и хочет новый контракт
Полузащитник Поль Погба передумал уходить из "Манчестер Юнайтед" и готов заключить новый контракт.
На протяжении нескольких последних месяцев насчет Погба не утихали слухи, сватающие Поля в "Реал", "Ювентус" и ПСЖ. Многие ожидали, что по окончании сезона "красные дьяволы", наконец, попрощаются со своим рекордным приобретением.
Однако издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что с недавних пор Погба видит свое будущее на "Олд Траффорд". Поль воодушевился эффектом Бруну Фернандеша и чувствует, что тоже может быть частью новой и успешной эры "Юнайтед".
26-летний француз готов покончить со спекуляциями насчет своего будущего, заключив новый контракт. Погба надеется, что по новой сделке "Юнайтед" увеличит его зарплату с нынешних 300 до 400 тысяч фунтов в неделю.
Прямо сейчас Погба находится на пороге возвращения после травмы лодыжки и может сыграть уже против ЛАСКа в Лиге Европы в четверг. Если этого не случится, Поль будет готов к воскресному поединку с "Тоттенхэмом".
11.03.2020 09:00
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Пфахахаха! Долбоёб сказочный! Готов он контракт продлить с увеличением зарплаты почти как у Санчеса! Ну спасибо, вот это одолжение века! Интересно, он сам понимает, как выглядит со стороны такое заявление? И не стыдно же. В шею ссаными тряпками гнать его из МЮ.
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черножопый уепок. гноить на лавке до окончания контракта.
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лол, решил все карьеру пролежать в лазарете за бабло?!
ПП уже сам должен платить МЮ за лечение и уход!
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Конечно если продлят а не продадут, то это будет глупейший поступок
Сцуко, чувак только то и делает что портит атмосферу, то я хочу играть, то не хочу, то я хочу уходить то дайте больше денег я останусь
Мерч с него не окупит 400к в неделю, популярность погба падает, фанаты мю его не особо жалуют
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с 400 тонн зп то хули не остаться
причем эти мешки таки согласятся на его условия, а он потом сразу же по новой в лазарет уедет
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Пашел в анал райоле, вафел
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Воодушевился он, сам должен был воодушевлять.
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Ой заебииись,
Погба--Невеш
-----Бруно-------
Не ну это бетон
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оруууууууууууууууурррррррррруруруруруруру
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