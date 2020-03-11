Погба передумал уходить из МЮ и хочет новый контракт

Полузащитник Поль Погба передумал уходить из "Манчестер Юнайтед" и готов заключить новый контракт.

На протяжении нескольких последних месяцев насчет Погба не утихали слухи, сватающие Поля в "Реал", "Ювентус" и ПСЖ. Многие ожидали, что по окончании сезона "красные дьяволы", наконец, попрощаются со своим рекордным приобретением.



Однако издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что с недавних пор Погба видит свое будущее на "Олд Траффорд". Поль воодушевился эффектом Бруну Фернандеша и чувствует, что тоже может быть частью новой и успешной эры "Юнайтед".



26-летний француз готов покончить со спекуляциями насчет своего будущего, заключив новый контракт. Погба надеется, что по новой сделке "Юнайтед" увеличит его зарплату с нынешних 300 до 400 тысяч фунтов в неделю.



Прямо сейчас Погба находится на пороге возвращения после травмы лодыжки и может сыграть уже против ЛАСКа в Лиге Европы в четверг. Если этого не случится, Поль будет готов к воскресному поединку с "Тоттенхэмом".