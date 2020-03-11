Матч "Сити" — "Арсенал" отложен из-за коронавируса
Запланированный на вечер среды матч Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Арсенала" был отложен из-за угрозы коронавируса.
Таким образом, эта игра становится первой для Премьер-Лиги, которую приходится перенести на неопределенное время из-за стремительного распространения COVID-19.
Изначально "Сити" и "Арсенал" должны были сыграть еще полторы недели назад, однако в первый раз этот матч был отложен из-за участия "горожан" в финале Кубка Лиги.
На сей раз матч откладывается в качестве "меры предосторожности" по той причине, что у владельца "Олимпиакоса" Евангелоса Маринакиса был выявлен коронавирус.
Дело в том, что "Арсенал" играл с "Олимпиакосом" в Лиге Европы две недели назад на "Эмирейтс", а Маринакис, которому также принадлежит "Ноттингем Форест", контактировал с несколькими игроками команды Микеля Артеты — игроками, которые теперь были помещены на 14-дневный домашний карантин.
Добавим, что в четверг с "Олимпиакосом" предстоит сыграть "Вулверхэмптону". "Волки" просили УЕФА отложить этот выезд в Грецию, называя его рискованным, однако футбольные чиновники решили ограничиться закрытием стадиона.
11.03.2020 08:00
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теперь были помещены на 14-дневный домашний карантин.
сбылась мечта пидерастов, теперь 14-дней их никто не будет беспокоить
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