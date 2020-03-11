Матч "Сити" — "Арсенал" отложен из-за коронавируса

Запланированный на вечер среды матч Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Арсенала" был отложен из-за угрозы коронавируса.

Таким образом, эта игра становится первой для Премьер-Лиги, которую приходится перенести на неопределенное время из-за стремительного распространения COVID-19.



Изначально "Сити" и "Арсенал" должны были сыграть еще полторы недели назад, однако в первый раз этот матч был отложен из-за участия "горожан" в финале Кубка Лиги.



На сей раз матч откладывается в качестве "меры предосторожности" по той причине, что у владельца "Олимпиакоса" Евангелоса Маринакиса был выявлен коронавирус.



Дело в том, что "Арсенал" играл с "Олимпиакосом" в Лиге Европы две недели назад на "Эмирейтс", а Маринакис, которому также принадлежит "Ноттингем Форест", контактировал с несколькими игроками команды Микеля Артеты — игроками, которые теперь были помещены на 14-дневный домашний карантин.



Добавим, что в четверг с "Олимпиакосом" предстоит сыграть "Вулверхэмптону". "Волки" просили УЕФА отложить этот выезд в Грецию, называя его рискованным, однако футбольные чиновники решили ограничиться закрытием стадиона.