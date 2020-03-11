Симеоне: "Ливерпуль" знает, как мы сыграем"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне признал, что тактика его команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов едва ли станет сюрпризом для "Ливерпуля".

За годы работы в Мадриде Симеоне зарекомендовал себя гуру оборонительного футбола. Команда Диего умеет играть на результат и оборонять добытое преимущество.



Именно это и предстоит "Атлетико" на "Энфилде" в среду вечером после домашней победы 1:0, поэтому Симеоне не надеется удивить Юргена Клоппа.



"Думаю, это одно из наших качеств. Это очень ценное качество".



"Если я расскажу вам свои планы на игру, это было бы нелогично. Думаю, они ("Ливерпуль") знают, как мы сыграем, исходя из наших восьми лет в клубе".



"Во время игры мы должны удержать то, что мы имеем. Некоторые тренеры сказали бы: "Мы будем идти вперед". Но это было бы лишь приятной мечтой".



"Все мои мысли насчет игры держатся на том, насколько ты мотивирован на поле. Этот соперник может заставить тебя страдать временами, плюс "Ливерпуль" почти всегда играет высоко".



"Это будет тяжелый соперник, чья атака может навредить тебе многими способами. Жизненный опыт всегда помогает, но ты должен убедиться, что не повторяешь своих ошибок".



"Мы почти всегда конкурентоспособны на высоком уровне, и завтрашний матч требует, чтобы мы были в своей лучшей форме. Мы думаем, что можем навредить им", — цитирует Симеоне Sky Sports.