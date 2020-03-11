Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посетовал на обилие травм как на причину вылета своей команды из Лиги Чемпионов.

Во вторник вечером "шпоры" потерпели поражение 3:0 от "РБ Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, до этого проиграв немецкой команде дома 0:1.



В данный момент "Тоттенхэм" вынужден играть без травмированных Муссы Сиссоко, Стивена Бергвейна, Сон Хен Мина и Харри Кейна. Моуриньо убежден, что с возвращением этих игроков в строй ему не потребуется перестройка команды.



"Я не думаю, что нам нужна перестройка. Если ничего не случится во время летних каникул или на Евро, то следующий сезон мы начнем с Сиссоко, Кейном, Соном, Бергвейном и Беном Дэвисом, а это мощное усиление".



"Вы пытаетесь увести меня в сторону, тогда как налицо проблема с обилием травм".



"Давайте сделаем упражнение для ума. Представьте "Лейпциг" без Забитцера, Шика, Вернера. А вы можете себе представить "Ливерпуль" без Салаха, Мане, Хендерсона, Фирмино? "Барселону" без Гризманна, Месси, Суареса, Пике?"



"Возьмите любую команду в мире и представьте себе подобную ситуацию. Думаю, у любой команды возникли бы проблемы. Все просто".



"Мы можем справиться в трех-четырех матчах, но не можем справляться на протяжении трех-четырех месяцев".



"Все игроки со скамейки "Лейпцига" в данный момент у меня бы играли", — цитирует Моуриньо BBC.