Моуриньо посетовал на обилие травм

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посетовал на обилие травм как на причину вылета своей команды из Лиги Чемпионов.

Во вторник вечером "шпоры" потерпели поражение 3:0 от "РБ Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, до этого проиграв немецкой команде дома 0:1.

В данный момент "Тоттенхэм" вынужден играть без травмированных Муссы Сиссоко, Стивена Бергвейна, Сон Хен Мина и Харри Кейна. Моуриньо убежден, что с возвращением этих игроков в строй ему не потребуется перестройка команды.

"Я не думаю, что нам нужна перестройка. Если ничего не случится во время летних каникул или на Евро, то следующий сезон мы начнем с Сиссоко, Кейном, Соном, Бергвейном и Беном Дэвисом, а это мощное усиление".

"Вы пытаетесь увести меня в сторону, тогда как налицо проблема с обилием травм".

"Давайте сделаем упражнение для ума. Представьте "Лейпциг" без Забитцера, Шика, Вернера. А вы можете себе представить "Ливерпуль" без Салаха, Мане, Хендерсона, Фирмино? "Барселону" без Гризманна, Месси, Суареса, Пике?"

"Возьмите любую команду в мире и представьте себе подобную ситуацию. Думаю, у любой команды возникли бы проблемы. Все просто".

"Мы можем справиться в трех-четырех матчах, но не можем справляться на протяжении трех-четырех месяцев".

"Все игроки со скамейки "Лейпцига" в данный момент у меня бы играли", — цитирует Моуриньо BBC.


Метки Лига Чемпионов, Моуриньо, РБ Лейпциг, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2020 07:00

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  1. gin 11.03.2020 07:12 # gin
    Ну так он и с ними в составе стабильной игры не показывал.

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  2. antiterror 11.03.2020 07:02 # antiterror
    Кейн уже лыжи навострил так-то.

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