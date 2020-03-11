Сульшер планирует провести переговоры с Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил свои планы провести переговоры с полузащитником Полем Погба.
Из-за проблем со своей лодыжкой Погба сыграл только восемь матчей в нынешнем сезоне и, по слухам, по-прежнему настроен покинуть "Олд Траффорд", чего ему не удалось сделать прошлым летом.
В отличие от прошлого лета, сейчас "Юнайтед" гораздо лучше готов к расставанию с Полем. Проблемы 26-летнего француза со здоровьем, а также приход Бруну Фернандеша научили "красных дьяволов" строить свою игру иначе.
По словам Сульшера, он действительно хочет снять эту неопределенность относительно будущего Погба, лично поговорив с Полем.
"Насчет Поля было так много всего сказано и написано, но все эти переговоры мы будем вести в стенах клуба", — сообщил Сульшер норвежскому телеканалу TV2.
11.03.2020 06:00
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Олег,будь мужиком,вышвырни этого черного пидораса из клуба.И Лингарда тоже.И сам уйди.
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голлум в себя поверил
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