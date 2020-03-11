Гвардиола: "Арсенал" прибавит при Артете"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что Микель Артета улучшит игру "Арсенала".

Отработав три с половиной года ассистентом Гвардиолы в "Сити", в декабре Арета решил начать самостоятельную тренерскую карьеру и возглавил "Этихад".



В преддверии матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в среду вечером Гвардиола заявил, что уже видит эффект от стараний своего бывшего помощника.



"Я всегда был уверен, что он станет самостоятельным тренером, когда ему предоставится такая возможность, и вот эта возможность подвернулась".



"Его идеи уже работают в команде, их позиционная игра становится лучше. Убежден, "Арсенал" прибавит", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.