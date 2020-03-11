Гвардиола: "Арсенал" прибавит при Артете"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что Микель Артета улучшит игру "Арсенала".
Отработав три с половиной года ассистентом Гвардиолы в "Сити", в декабре Арета решил начать самостоятельную тренерскую карьеру и возглавил "Этихад".
В преддверии матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в среду вечером Гвардиола заявил, что уже видит эффект от стараний своего бывшего помощника.
"Я всегда был уверен, что он станет самостоятельным тренером, когда ему предоставится такая возможность, и вот эта возможность подвернулась".
"Его идеи уже работают в команде, их позиционная игра становится лучше. Убежден, "Арсенал" прибавит", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
11.03.2020 00:05
Просмотров: 127
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Арсенал! Удачи!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий