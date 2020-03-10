"Челси" интересуется Алексом Теллесом

"Челси" проявляет интерес к левому защитнику "Порту" Алексу Теллесу, который может быть доступен для трансфера примерно за 40 миллионов фунтов грядущим летом.

В этом сезоне ни Эмерсон Палмери, ни Маркос Алонсо в полной мере не убедили главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, который, как ожидается, обзаведется новым левым защитником к следующему сезону.



Целью номер один Лэмпарда по укреплению данной позиции остается Бен Чилуэлл из "Лестера", однако этот трансфер насколько дорог, настолько же и сложен, особенно если "лисы" попадут в Лигу Чемпионов.



Более реалистичной альтернативой Чилуэллу для "Челси" является Теллес, который, как утверждает Goal, давно находится на радаре у лондонского клуба.



Контракт 27-летнего бразильца истекает в следующем году, вдобавок "Порту" нуждается в деньгах после того, как сошел с дистанции в Лиге Европы уже в 1/16 финала.