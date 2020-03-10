Лапорт и Де Брюйне возобновили тренировки

Лидеры "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт и Кевин Де Брюйне возобновили тренировки после травм.

"Горожанам" очень не хватало Де Брюйне в дерби против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье, однако отсутствие турнирной мотивации в Премьер-Лиге не позволило главному тренеру Хосепу Гвардиоле рискнуть ведущим полузащитником, который получил травму спины в финале Кубка Лиги против "Астон Виллы".



Что касается Лапорта, то он повредил заднюю поверхность бедра в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом месяце, но, как и Де Брюйне, уже возобновил тренировки.



До ответной встречи с "Реалом" "Сити" еще предстоит сыграть с "Арсеналом" и "Бернли" в Премьер-Лиге, и Гвардиола должен решить, когда он вернет Эмерика и Кевина на поле.



"Дайте подумать. Лапорт и Кевин тренировались последние пару дней. Я не знаю, смогут ли они сыграть завтра. Завтра у нас будет еще одна тренировка, но остальные игроки в порядке", — цитирует Гвардиолу Football.London.