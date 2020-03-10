Лапорт и Де Брюйне возобновили тренировки

Кевин Де Брюйне Лидеры "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт и Кевин Де Брюйне возобновили тренировки после травм.

"Горожанам" очень не хватало Де Брюйне в дерби против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье, однако отсутствие турнирной мотивации в Премьер-Лиге не позволило главному тренеру Хосепу Гвардиоле рискнуть ведущим полузащитником, который получил травму спины в финале Кубка Лиги против "Астон Виллы".

Что касается Лапорта, то он повредил заднюю поверхность бедра в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом месяце, но, как и Де Брюйне, уже возобновил тренировки.

До ответной встречи с "Реалом" "Сити" еще предстоит сыграть с "Арсеналом" и "Бернли" в Премьер-Лиге, и Гвардиола должен решить, когда он вернет Эмерика и Кевина на поле.

"Дайте подумать. Лапорт и Кевин тренировались последние пару дней. Я не знаю, смогут ли они сыграть завтра. Завтра у нас будет еще одна тренировка, но остальные игроки в порядке", — цитирует Гвардиолу Football.London.


Метки Де Брюйне, Лапорт, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2020 22:00

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  1. scholes22 10.03.2020 22:43 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  2. mancunia-planet 10.03.2020 22:29 # mancunia-planet
    Дэ Брюйнэ сейчас лучший полузащитник мира, после Бруну.

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  3. jirrort 10.03.2020 22:03 # jirrort
    КОРОЛИ!!!

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