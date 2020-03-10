Клопп снова ожидает грязной игры от "Атлетико"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду быть готовой к тому, что "Атлетико" снова будет симулировать и провоцировать.

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов игроки "Атлетико" сделали Садио Мане своей мишенью, всячески провоцируя сенегальского нападающего на вторую желтую карточку.



Тогда Клоппу даже пришлось заменить Мане от греха в перерыве, и Юрген ожидает, что в ответной встрече на "Энфилде" соперник снова обратится к "темным искусствам", оберегая свой перевес в один гол.



"Мы уже разговаривали об этом и, наверное, поговорим снова. Если в ответном матче возникнет похожая ситуация, я, наверное, не стану его менять, но в первом матче мы не могли так рисковать. Да, мы уступали 1:0, но вдесятером у нас было бы меньше шансов отыграться".



"Тебе всегда нужен рефери, который готов реагировать на такого рода ситуации. Мы не можем делать это в одиночку. Садио не сделал ничего неправильного, абсолютно ничего, но меня не покидало ощущение, что в следующей ситуации он получит вторую желтую".



"Если бы всегда было так легко нейтрализовать лучшего игрока твоего соперника, тогда с этой игрой что-то не так. Если игрок не делает ничего неправильного, и это все равно возможно — вау! Каждый бежал на него, чтобы коснуться локтя и упасть — такого не должно быть".



"Мы ожидаем очень "опытной" игры от "Атлетико", назовем это так. Опытной во всех отношениях, но нам нужно быть наготове", — цитирует Клоппа The Guardian.