Гвардиола не видит смысла играть без зрителей
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он предпочел бы отложить матчи, чем играть их без зрителей.
Из-за угрозы коронавируса сезон Серии А был приостановлен, тогда как в Ла Лиге и Лиге 1 будут играть без зрителей. Также при пустых трибунах пройдут некоторые поединки Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Гвардиола ожидает, что Премьер-Лига не станет исключением, однако перспектива играть на закрытых стадионах не нравится каталонцу.
"Это уже случилось в Италии и Испании, и я думаю, случится и здесь. Мы должны спросить себя: стоит ли играть в футбол без зрителей? Мы делаем свою работу ради людей".
"Если люди не смогут приходить и смотреть матчи, то в этом нет смысла".
"Конечно, мы подчинимся требованиям властей — эта проблема касается каждого в мире. Мы просто сделаем то, что должны", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
10.03.2020 20:00
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Последние комментарии:
Лысый не хочет отдавать чемпионство Ливерпулю)
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В таком случае валите нахуй с ЛЧ. Техническое поражение 0:3 от Реала и продолжайте дальше гордицца своими 3мя подряд кубками лиги. Как тебе такой расклад лысая подруга ФигИ..
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Или вообще отменить сезон)
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КОРОЛЬ!!!
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