Гвардиола не видит смысла играть без зрителей

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он предпочел бы отложить матчи, чем играть их без зрителей.

Из-за угрозы коронавируса сезон Серии А был приостановлен, тогда как в Ла Лиге и Лиге 1 будут играть без зрителей. Также при пустых трибунах пройдут некоторые поединки Лиги Чемпионов и Лиги Европы.



Гвардиола ожидает, что Премьер-Лига не станет исключением, однако перспектива играть на закрытых стадионах не нравится каталонцу.



"Это уже случилось в Италии и Испании, и я думаю, случится и здесь. Мы должны спросить себя: стоит ли играть в футбол без зрителей? Мы делаем свою работу ради людей".



"Если люди не смогут приходить и смотреть матчи, то в этом нет смысла".



"Конечно, мы подчинимся требованиям властей — эта проблема касается каждого в мире. Мы просто сделаем то, что должны", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.