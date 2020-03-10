Гвардиола не видит смысла играть без зрителей

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он предпочел бы отложить матчи, чем играть их без зрителей.

Из-за угрозы коронавируса сезон Серии А был приостановлен, тогда как в Ла Лиге и Лиге 1 будут играть без зрителей. Также при пустых трибунах пройдут некоторые поединки Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Гвардиола ожидает, что Премьер-Лига не станет исключением, однако перспектива играть на закрытых стадионах не нравится каталонцу.

"Это уже случилось в Италии и Испании, и я думаю, случится и здесь. Мы должны спросить себя: стоит ли играть в футбол без зрителей? Мы делаем свою работу ради людей".

"Если люди не смогут приходить и смотреть матчи, то в этом нет смысла".

"Конечно, мы подчинимся требованиям властей — эта проблема касается каждого в мире. Мы просто сделаем то, что должны", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2020 20:00

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  1. firmino9 10.03.2020 20:46 # firmino9
    Лысый не хочет отдавать чемпионство Ливерпулю)

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  2. frisby 10.03.2020 20:10 # frisby
    В таком случае валите нахуй с ЛЧ. Техническое поражение 0:3 от Реала и продолжайте дальше гордицца своими 3мя подряд кубками лиги. Как тебе такой расклад лысая подруга ФигИ..

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  3. redevilsfun 10.03.2020 20:08 # redevilsfun
    Или вообще отменить сезон)

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  4. griezmann 10.03.2020 20:07 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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