Сане может сыграть против "Арсенала"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане полностью восстановился после травмы и может сыграть против "Арсенала" в среду вечером.

24-летний Сане находится вне игры с начала августа, когда в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" он надорвал крестообразные связки колена.



В преддверии отложенного матча Премьер-Лиги против "Арсенала" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола признался, что он уже давно выжидает подходящий момент выпустить Лероя на поле.



"Он тренируется. Он не травмирован. Нам предстоит решить, но он готов уже несколько недель. Он становится лучше с каждой неделей. У меня много мыслей — хороших мыслей — насчет того, когда он должен сыграть", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.