Варди не исключает свое возвращение в сборную Англии

Нападающий "Лестера" Джейми Варди заявил, что не исключает свое возвращение в сборную Англии.

Варди приостановил свою международную карьеру в августе 2018, договорившись с главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом вернуться только в случае эпидемии травм.



Нечто похожее на эпидемию и наблюдается сейчас — Харри Кейн и Маркус Рэшфорд отсутствуют с тяжелыми травмами, рискуя если не пропустить Евро-2020, то подойти к международному турниру не в оптимальной форме.



По словам 33-летнего Варди, который после своего дубля против "Астон Виллы" накануне вернул единоличное лидерство в споре бомбардиров Премьер-Лиги (19 голов), пока слишком рано говорить о его возвращении, однако такой сценарий не исключен.



"Кто знает? Гарет и я договорились, что дверь останется открытой, и если будет причина вернуться, мы сядем и обсудим это".



"У нас пока не было никакого разговора. Двое парней (Кейн и Рэшфорд) травмированы, но они должны вернуться в срок. Поэтому только время покажет", — сообщил Варди Sky Sports.