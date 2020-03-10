Хендерсон готов сыграть с "Атлетико", Алиссон — нет

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон готов сыграть против "Атлетико" в среду вечером, но голкипер Алиссон ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов пропустит.

Напомним, Хендерсон получил травму задней поверхности бедра в первой встрече с "Атлетико" три недели назад. Английский полузащитник еще в воскресенье возобновил тренировки и в среду постарается помочь "красным" отыграться после поражения 1:0 в Мадриде.



А вот Алиссон, пропустивший субботний матч Премьер-Лиги против "Борнмута" из-за полученного на тренировке повреждения бедра, вернется только после международного перерыва. Бразилец не сыграет ни с "Атлетико", ни с "Эвертоном" в предстоящий уикенд.



"Хендо готов. Выпустим мы его или нет, я не знаю. Может, и знаю, но не скажу!"



"Али не будет готов, это точно. И он не будет готов к понедельнику", — приводит слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Liverpool Echo.