Матч ЛАСК — "Юнайтед" пройдет на пустом стадионе

Манчестер Юнайтед Выездной матч "Манчестер Юнайтед" против австрийского ЛАСКа в Лиге Европы не стал исключением и тоже пройдет без зрителей из-за угрозы коронавируса.

Как сообщает BBC, "красные дьяволы" продали чуть менее 900 билетов на первый матч 1/8 финала, но теперь поддержки будут лишены обе соперничающих команды.

Соответствующее решение клуб из Линца принял по указанию австрийского правительства, которое запретило любые мероприятия на свежем воздухе с аудиторией более 500 людей.

Добавим, без зрителей сыграют и "Олимпиакос" с "Вулверхэмптоном" в Лиге Европы, а также "Бавария" и "Челси" в Лиге Чемпионов. А вот на матч "РБ Лейпциг" — "Тоттенхэм" во вторник вечером болельщики будут допущены.


Метки ЛАСК, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2020 17:00

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  1. alexsander 10.03.2020 17:42 # alexsander
    Я не первый кто ждал название второй команды-соперника Юнайтед в названии?

    (ответить)

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