Анонс матча "РБ Лейпциг" — "Тоттенхэм"
Во вторник вечером ослабленный травмами "Тоттенхэм" попытается отыграть в гостях у "РБ Лейпциг" дефицит в один гол после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
В прошлом месяце "РБ Лейпциг" отпраздновал победу 0:1 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" благодаря реализованному Тимо Вернером пенальти.
То была заслуженная победа, потому что "РБ Лейпциг" переиграл своего соперника на его поле. Это делает команду Юлиана Нагельсманна большим фаворитом двухматчевого противостояния, однако разница всего в один гол оставляет "шпорам" надежду.
- "Тоттенхэм" станет первой английской командой, которая навестит "РБ Лейпциг" для официального матча.
- "Тоттенхэм" потерпел только одно поражение в пяти последних выездах в Германию в рамках Лиги Чемпионов. Оно случилось от "Баварии" (3:1) на групповом этапе ранее в нынешнем сезоне.
- "РБ Лейпциг" может всего лишь во второй раз в своей истории достичь четвертьфинальной стадии какого-либо европейского соревнования после сезона Лиги Европы 2017/18.
- "Тоттенхэм" вылетал в восьми случаях из 10, когда проигрывал первый матч в плей-офф какого-либо европейского соревнования.
- Четыре из пяти своих последних голов в Лиге Чемпионов "РБ Лейпциг" забил с пенальти.
- Жозе Моуриньо не выиграл ни одного из своих семи последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов.
- Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер не забил ни одного гола в шести домашних матчах Лиги Чемпионов, хотя нанес 22 удара. На выезде немец отличился семь раз с 14 ударов.
К компании Муссы Сиссоко, Сон Хен Мина и Харри Кейна в лазарете "Тоттенхэма" присоединился вингер Стивен Бергвейн, который из-за вывиха лодыжки рискует уже не сыграть в этом сезоне. Также на пару недель выбыл из строя Бен Дэвис.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия). Первый матч — 1:0
Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". 23:00 Онлайн-трансляция
10.03.2020 16:00
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Тотенхем вперед
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Путин согласился обнулить свои президентские сроки, если это поддержит Конституционный суд
Какая прекрасная новость на фоне всех этих ужасных коронавирусов! Владимир Владимирович, народ с вами!
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РАНЕНЫЙ ЛЕВ ОН ВСЁ ЕЩЁ ЛЕВ, А ЗДОРОВЫЙ ШАКАЛ ТАК И ОСТАЁТСЯ ШАКАЛОМ!
ВПЕРЁД ТОТТЕНХЭМ!
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Жозе Моуриньо:
«Я читаю это каждый день. Вы более или менее знаете мои принципы, мою философию, что я люблю, а что ненавижу. Я чувствую связь с «To Dare Is To Do». Пришло время отдать всё. Мы либо побеждаем, либо теряем всё, что у нас есть на этом поле.
Сейчас не время доставать скрипки. Мы должны сделать шаг вперёд и разобраться со всеми нашими проблемами. Всё это часть работы, как бы ни было обидно. Мы должны показать наш характер сейчас как команда и глубину, которая у нас есть в составе.
Все должны сделать шаг вперёд. Даже те, кто не играет много, должны прийти и показать, почему они здесь».
#COYS
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COME ON YOU SPURS!
Время пришло!
TO DARE IS TO DO!
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Удачи шпорам!
Вперед Тоттенхэм!
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