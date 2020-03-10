Анонс матча "РБ Лейпциг" — "Тоттенхэм"

Во вторник вечером ослабленный травмами "Тоттенхэм" попытается отыграть в гостях у "РБ Лейпциг" дефицит в один гол после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В прошлом месяце "РБ Лейпциг" отпраздновал победу 0:1 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" благодаря реализованному Тимо Вернером пенальти.



То была заслуженная победа, потому что "РБ Лейпциг" переиграл своего соперника на его поле. Это делает команду Юлиана Нагельсманна большим фаворитом двухматчевого противостояния, однако разница всего в один гол оставляет "шпорам" надежду.



- "Тоттенхэм" станет первой английской командой, которая навестит "РБ Лейпциг" для официального матча.

- "Тоттенхэм" потерпел только одно поражение в пяти последних выездах в Германию в рамках Лиги Чемпионов. Оно случилось от "Баварии" (3:1) на групповом этапе ранее в нынешнем сезоне.

- "РБ Лейпциг" может всего лишь во второй раз в своей истории достичь четвертьфинальной стадии какого-либо европейского соревнования после сезона Лиги Европы 2017/18.

- "Тоттенхэм" вылетал в восьми случаях из 10, когда проигрывал первый матч в плей-офф какого-либо европейского соревнования.

- Четыре из пяти своих последних голов в Лиге Чемпионов "РБ Лейпциг" забил с пенальти.

- Жозе Моуриньо не выиграл ни одного из своих семи последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов.

- Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер не забил ни одного гола в шести домашних матчах Лиги Чемпионов, хотя нанес 22 удара. На выезде немец отличился семь раз с 14 ударов.



К компании Муссы Сиссоко, Сон Хен Мина и Харри Кейна в лазарете "Тоттенхэма" присоединился вингер Стивен Бергвейн, который из-за вывиха лодыжки рискует уже не сыграть в этом сезоне. Также на пару недель выбыл из строя Бен Дэвис.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия). Первый матч — 1:0

Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". 23:00 Онлайн-трансляция