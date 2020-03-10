"Бавария" и "Челси" сыграют в Мюнхене без зрителей

Роберт Левандовски Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Баварией" и "Челси" будет сыгран без зрителей.

Потерпев домашнее поражение со счетом 0:3, "Челси" оказался на пороге выбывания из европейского соревнования. Подопечные Фрэнка Лэмпарда вчистую уступили "Баварии", и фанаты "синих" резонно опасались еще одного разгрома в преддверии выезда в Мюнхен.

Отсутствие домашней поддержки у "Баварии" может стать легким облечением для "Челси" — из-за угрозы коронавируса, мюнхенский клуб решил не пускать зрителей на "Альянц Аренду" в среду вечером.

Данное решение было принято совместно с чиновниками из УЕФА и немецкими властями, сообщает The Independent.


Метки Бавария, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2020 15:30

Количество просмотров Просмотров: 634

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  1. superperez101 10.03.2020 16:11 # superperez101
    в 5 раз облегчает задачу челси, и без Левы
    но бавария есть бавария

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  2. chelsealondon 10.03.2020 16:00 # chelsealondon
    Отмазка для Баварии уже есть...

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  3. brown-ale 10.03.2020 15:55 # brown-ale
    Порнушка без звука будет, значит.

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  4. ry-l 10.03.2020 15:46 # ry-l
    Но зато все бары и пабы будут забиты под завязку.

    Л - логика.

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  5. stamford-bridge 10.03.2020 15:34 # stamford-bridge
    желательно еще без камер

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