"Бавария" и "Челси" сыграют в Мюнхене без зрителей
Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Баварией" и "Челси" будет сыгран без зрителей.
Потерпев домашнее поражение со счетом 0:3, "Челси" оказался на пороге выбывания из европейского соревнования. Подопечные Фрэнка Лэмпарда вчистую уступили "Баварии", и фанаты "синих" резонно опасались еще одного разгрома в преддверии выезда в Мюнхен.
Отсутствие домашней поддержки у "Баварии" может стать легким облечением для "Челси" — из-за угрозы коронавируса, мюнхенский клуб решил не пускать зрителей на "Альянц Аренду" в среду вечером.
Данное решение было принято совместно с чиновниками из УЕФА и немецкими властями, сообщает The Independent.
10.03.2020 15:30
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Последние комментарии:
в 5 раз облегчает задачу челси, и без Левы
но бавария есть бавария
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Отмазка для Баварии уже есть...
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Порнушка без звука будет, значит.
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Но зато все бары и пабы будут забиты под завязку.
Л - логика.
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желательно еще без камер
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