"Бавария" и "Челси" сыграют в Мюнхене без зрителей

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Баварией" и "Челси" будет сыгран без зрителей.

Потерпев домашнее поражение со счетом 0:3, "Челси" оказался на пороге выбывания из европейского соревнования. Подопечные Фрэнка Лэмпарда вчистую уступили "Баварии", и фанаты "синих" резонно опасались еще одного разгрома в преддверии выезда в Мюнхен.



Отсутствие домашней поддержки у "Баварии" может стать легким облечением для "Челси" — из-за угрозы коронавируса, мюнхенский клуб решил не пускать зрителей на "Альянц Аренду" в среду вечером.



Данное решение было принято совместно с чиновниками из УЕФА и немецкими властями, сообщает The Independent.