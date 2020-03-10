Моуриньо уверен, что не останется без трофеев в "Тоттенхэме"

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо уверен, что "Тоттенхэм" не станет его единственным клубом, где он не смог выиграть никаких трофеев.

В остатке сезона "шпорам" лишь остается выступать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, но ни там, ни там у подопечных Моуриньо нет реальных шансов на победу, учитывая турнирную ситуацию и обилие травм.

По всей видимости, "Тоттенхэм" продлил свою бестрофейную серию, которая берет отсчет с выигранного в 2008 году Кубка Лиги, однако Жозе не ожидает уйти из лондонского клуба с пустыми руками.

"Убежден, "Тоттенхэм" не будет моим единственным клубом, где я не выиграл никаких трофеев. Я брал трофеи везде, и я убежден, что сделаю это и с "Тоттенхэмом".

"Я здесь только три-четыре месяца. Я принял команду в очень сложной ситуации, а теперь ситуация еще сложнее. У нас так много проблем, но я верю в себя, в игроков, в клуб, и я верю, что я помогу клубу в период действия своего контракта".

"Для меня важно не побеждать, а помочь клубу и игрокам, чтобы побеждать смогли они", — цитирует Моуриньо The Independent.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 10.03.2020 15:27 # udaff
    Думаю, что ТТХ - это последний из больших клубов, который купился на байки Маура. Думаю, для него это конечная.

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  2. mancunia-planet 10.03.2020 15:10 # mancunia-planet
    Одно и тоже каждый раз, заибали реветь чмо! По делом!

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  3. lfcynwa 10.03.2020 15:00 # lfcynwa
    в будущем их будет больше

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