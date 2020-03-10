Моуриньо уверен, что не останется без трофеев в "Тоттенхэме"

Жозе Моуриньо уверен, что "Тоттенхэм" не станет его единственным клубом, где он не смог выиграть никаких трофеев.

В остатке сезона "шпорам" лишь остается выступать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, но ни там, ни там у подопечных Моуриньо нет реальных шансов на победу, учитывая турнирную ситуацию и обилие травм.



По всей видимости, "Тоттенхэм" продлил свою бестрофейную серию, которая берет отсчет с выигранного в 2008 году Кубка Лиги, однако Жозе не ожидает уйти из лондонского клуба с пустыми руками.



"Убежден, "Тоттенхэм" не будет моим единственным клубом, где я не выиграл никаких трофеев. Я брал трофеи везде, и я убежден, что сделаю это и с "Тоттенхэмом".



"Я здесь только три-четыре месяца. Я принял команду в очень сложной ситуации, а теперь ситуация еще сложнее. У нас так много проблем, но я верю в себя, в игроков, в клуб, и я верю, что я помогу клубу в период действия своего контракта".



"Для меня важно не побеждать, а помочь клубу и игрокам, чтобы побеждать смогли они", — цитирует Моуриньо The Independent.