Клубы Премьер-Лиги начали готовиться к закрытию своих стадионов для зрителей
Клубам Премьер-Лиги была дана рекомендация готовиться к тому, чтобы доигрывать сезон на пустых стадионах из-за угрозы коронавируса.
Коронавирус уже оказал огромное влияние на течение футбольного сезона в Европе. Ситуация с COVID-19 в Британии относительно спокойная, однако это может быть временным явлением.
По информации Daily Mirror, накануне Министерство по делам культуры, СМИ и спорта собрало футбольных боссов в Лондоне, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Представителям Премьер-Лиги и FA было рекомендовано начать разработку планов по закрытию своих стадионов, хотя соответствующее решение пока не принято.
Согласно слухам, Премьер-Лига даже может сделать бесплатными трансляции матчей для местных фанатов, если тем будет запрещено приходить на стадионы.
10.03.2020 14:00
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вот что значит война 21 века - информационная, кому поверят тот и победил
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Игроки Челси разницы не почувствуют.
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Никакого вируса нет. Это всё обман.
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никто не хочет смотреть на чемпионство ливера, понимаю
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