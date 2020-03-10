Клубы Премьер-Лиги начали готовиться к закрытию своих стадионов для зрителей

Фанаты Клубам Премьер-Лиги была дана рекомендация готовиться к тому, чтобы доигрывать сезон на пустых стадионах из-за угрозы коронавируса.

Коронавирус уже оказал огромное влияние на течение футбольного сезона в Европе. Ситуация с COVID-19 в Британии относительно спокойная, однако это может быть временным явлением.

По информации Daily Mirror, накануне Министерство по делам культуры, СМИ и спорта собрало футбольных боссов в Лондоне, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Представителям Премьер-Лиги и FA было рекомендовано начать разработку планов по закрытию своих стадионов, хотя соответствующее решение пока не принято.

Согласно слухам, Премьер-Лига даже может сделать бесплатными трансляции матчей для местных фанатов, если тем будет запрещено приходить на стадионы.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 10.03.2020 14:11 # wilegend
    вот что значит война 21 века - информационная, кому поверят тот и победил

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  2. mikkiynwa 10.03.2020 14:05 # mikkiynwa
    Игроки Челси разницы не почувствуют.

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  3. mancunia-planet 10.03.2020 14:03 # mancunia-planet
    Никакого вируса нет. Это всё обман.

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  4. reams 10.03.2020 14:01 # reams
    никто не хочет смотреть на чемпионство ливера, понимаю

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