Клубы Премьер-Лиги начали готовиться к закрытию своих стадионов для зрителей

Клубам Премьер-Лиги была дана рекомендация готовиться к тому, чтобы доигрывать сезон на пустых стадионах из-за угрозы коронавируса.

Коронавирус уже оказал огромное влияние на течение футбольного сезона в Европе. Ситуация с COVID-19 в Британии относительно спокойная, однако это может быть временным явлением.



По информации Daily Mirror, накануне Министерство по делам культуры, СМИ и спорта собрало футбольных боссов в Лондоне, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.



Представителям Премьер-Лиги и FA было рекомендовано начать разработку планов по закрытию своих стадионов, хотя соответствующее решение пока не принято.



Согласно слухам, Премьер-Лига даже может сделать бесплатными трансляции матчей для местных фанатов, если тем будет запрещено приходить на стадионы.