Моуриньо получит еще меньше денег на трансферы без Лиги Чемпионов
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви предупредил, что трансферный бюджет главного тренера Жозе Моуриньо значительно сократится в случае непопадания в Лигу Чемпионов.
Заступив на работу в Северном Лондоне по ходу этого сезона, Моуриньо неоднократно уверял, что понимает профиль своего нового клуба — "шпоры" не привыкли совершать громкие приобретения и предпочитают сами выращивать звезд.
Моуриньо с самого начала осознавал, что у него не будет большого количества денег на траты, и лишь просил сделать состав команды более сбалансированным и более стойким к эпидемии травм.
Выступая на встрече с объединением болельщиков "Тоттенхэма" (Tottenham Hotspur Supporters’ Trust), Леви коснулся темы, дав понять, что без Лиги Чемпионов бюджет Моуриньо будет еще меньше.
"Клуб определил доступный трансферный бюджет на лето, однако непопадание в Лигу Чемпионов значительно бы скорректировало его", — гласит заявление фанатской организации.
10.03.2020 13:00
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Последние комментарии:
Отлично! Подумал хитрый цыганенок и стал присматривать, что он сможет себе купить за отступные Тоттенхэма о досрочном расторжении контракта:))))
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Изи мани
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что Маур что Лысый без денег полные нули
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