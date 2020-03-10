Моуриньо получит еще меньше денег на трансферы без Лиги Чемпионов

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви предупредил, что трансферный бюджет главного тренера Жозе Моуриньо значительно сократится в случае непопадания в Лигу Чемпионов.

Заступив на работу в Северном Лондоне по ходу этого сезона, Моуриньо неоднократно уверял, что понимает профиль своего нового клуба — "шпоры" не привыкли совершать громкие приобретения и предпочитают сами выращивать звезд.



Моуриньо с самого начала осознавал, что у него не будет большого количества денег на траты, и лишь просил сделать состав команды более сбалансированным и более стойким к эпидемии травм.



Выступая на встрече с объединением болельщиков "Тоттенхэма" (Tottenham ­Hotspur Supporters’ Trust), Леви коснулся темы, дав понять, что без Лиги Чемпионов бюджет Моуриньо будет еще меньше.



"Клуб определил доступный трансферный бюджет на лето, однако непопадание в Лигу Чемпионов значительно бы скорректировало его", — гласит заявление фанатской организации.