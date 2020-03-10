Моуриньо получит еще меньше денег на трансферы без Лиги Чемпионов

Жозе Моуриньо Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви предупредил, что трансферный бюджет главного тренера Жозе Моуриньо значительно сократится в случае непопадания в Лигу Чемпионов.

Заступив на работу в Северном Лондоне по ходу этого сезона, Моуриньо неоднократно уверял, что понимает профиль своего нового клуба — "шпоры" не привыкли совершать громкие приобретения и предпочитают сами выращивать звезд.

Моуриньо с самого начала осознавал, что у него не будет большого количества денег на траты, и лишь просил сделать состав команды более сбалансированным и более стойким к эпидемии травм.

Выступая на встрече с объединением болельщиков "Тоттенхэма" (Tottenham ­Hotspur Supporters’ Trust), Леви коснулся темы, дав понять, что без Лиги Чемпионов бюджет Моуриньо будет еще меньше.

"Клуб определил доступный трансферный бюджет на лето, однако непопадание в Лигу Чемпионов значительно бы скорректировало его", — гласит заявление фанатской организации.


Метки Леви, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2020 13:00

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  1. nehta 10.03.2020 13:42 # nehta
    Отлично! Подумал хитрый цыганенок и стал присматривать, что он сможет себе купить за отступные Тоттенхэма о досрочном расторжении контракта:))))

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  2. chebrec 10.03.2020 13:33 # chebrec
    Изи мани

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  3. martingor 10.03.2020 13:33 # martingor
    что Маур что Лысый без денег полные нули

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