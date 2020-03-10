Каррагер рассказал, в чем Ван-Биссака "лучший в мире"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал Аарона Ван-Биссаку из "Манчестер Юнайтед" лучшим крайним защитником в мире по обороне один на один.

В минувший уикенд Ван-Биссака сделал важный вклад в победу "красных дьяволов" над своими соседями из "Манчестер Сити" со счетом 2:0.



Аарон, купленный прошлым летом у "Кристал Пэлас" за 50 миллионов фунтов, совершенно нейтрализовал на своем фланге вингера "горожан" Рахима Стерлинга, и Каррагер считает, что это многого стоит.



"Это не только противостояние двух клубов из Манчестера, но и противостояние Рахима Стерлинга и Аарона Ван-Биссаки. Это становится своего рода враждой между ними двумя".



"Думаю, в следующий раз Гвардиоле не стоит выпускать Стерлинга против Ван-Бисссаки. Стерлинг — один из трех-четырех лучших фланговых игроков в мире, но Ван-Биссака словно говорит ему: "Давай, ты не пройдешь через меня".



"Я считаю Ван-Биссаку лучшим крайним защитником в мире по обороне один на один. Не думаю, что кто-нибудь превосходит его в этом", — сообщил Каррагер в эфире.