Каррагер рассказал, в чем Ван-Биссака "лучший в мире"

Аарон Ван-Биссака и Рахим Стерлинг Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал Аарона Ван-Биссаку из "Манчестер Юнайтед" лучшим крайним защитником в мире по обороне один на один.

В минувший уикенд Ван-Биссака сделал важный вклад в победу "красных дьяволов" над своими соседями из "Манчестер Сити" со счетом 2:0.

Аарон, купленный прошлым летом у "Кристал Пэлас" за 50 миллионов фунтов, совершенно нейтрализовал на своем фланге вингера "горожан" Рахима Стерлинга, и Каррагер считает, что это многого стоит.

"Это не только противостояние двух клубов из Манчестера, но и противостояние Рахима Стерлинга и Аарона Ван-Биссаки. Это становится своего рода враждой между ними двумя".

"Думаю, в следующий раз Гвардиоле не стоит выпускать Стерлинга против Ван-Бисссаки. Стерлинг — один из трех-четырех лучших фланговых игроков в мире, но Ван-Биссака словно говорит ему: "Давай, ты не пройдешь через меня".

"Я считаю Ван-Биссаку лучшим крайним защитником в мире по обороне один на один. Не думаю, что кто-нибудь превосходит его в этом", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Ван-Биссака, Каррагер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 735

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 10.03.2020 12:24 # largo-winch
    Каррагер рот закрой даун

    (ответить)

  2. mancunia-planet 10.03.2020 12:06 # mancunia-planet
    У сборной Англии отличный подбор игроков сейчас. На всех позициях.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: