Каррагер рассказал, в чем Ван-Биссака "лучший в мире"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал Аарона Ван-Биссаку из "Манчестер Юнайтед" лучшим крайним защитником в мире по обороне один на один.
В минувший уикенд Ван-Биссака сделал важный вклад в победу "красных дьяволов" над своими соседями из "Манчестер Сити" со счетом 2:0.
Аарон, купленный прошлым летом у "Кристал Пэлас" за 50 миллионов фунтов, совершенно нейтрализовал на своем фланге вингера "горожан" Рахима Стерлинга, и Каррагер считает, что это многого стоит.
"Это не только противостояние двух клубов из Манчестера, но и противостояние Рахима Стерлинга и Аарона Ван-Биссаки. Это становится своего рода враждой между ними двумя".
"Думаю, в следующий раз Гвардиоле не стоит выпускать Стерлинга против Ван-Бисссаки. Стерлинг — один из трех-четырех лучших фланговых игроков в мире, но Ван-Биссака словно говорит ему: "Давай, ты не пройдешь через меня".
"Я считаю Ван-Биссаку лучшим крайним защитником в мире по обороне один на один. Не думаю, что кто-нибудь превосходит его в этом", — сообщил Каррагер в эфире.
10.03.2020 12:00
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Каррагер рот закрой даун
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