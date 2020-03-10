"Юнайтед" рассылает свои футболки потенциальным титульным спонсорам

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" вступил в активную фазу поисков нового титульного спонсора.

С 2014 года титульным спонсором клуба с "Олд Траффорд" является Chevrolet. Американский автогигант платит "красным дьяволам" около 64 миллионов фунтов каждый сезон.

Однако это сотрудничество истекает в конце следующего сезона и продлено не будет. В Chevrolet считают, что они переплатили и не получили отдачу от своих инвестиций, особенно в свете неважных спортивных результатов "Юнайтед" в последние годы и неоднократного неучастия клуба в Лиге Чемпионов.

"Дьяволы" в свою очередь надеются найти более щедрого спонсора и сейчас, как утверждает Daily Mail, рассылают копии своих футболок потенциальным партнерам с эмблемами этих компаний на месте Chevrolet.


Метки Chevrolet, Манчестер Юнайтед, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1571

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 10.03.2020 12:01 # liverpool1892est
    Sharp и Vodafon самые крутые.
    А у Ливера Carlsberg

    (ответить)

  2. quavo 10.03.2020 11:23 # quavo
    ну и хаер я ебал, хуета китайская

    (ответить)

  3. quavo 10.03.2020 11:22 # quavo
    ебать нахуй этот крест с футболки, самый парашный спонсор на моей памяти

    (ответить)

  4. xah 10.03.2020 11:19 # xah
    Даешь Мерседес, AMG и эмблема Мерса. Мечта

    (ответить)

  5. slava-man-utd 10.03.2020 11:18 # slava-man-utd
    AIG четкая была и vodafone

    (ответить)

  6. martingor 10.03.2020 11:17 # martingor
    если сами ищут значит на хер никому не нужны

    (ответить)

  7. smokekush 10.03.2020 11:15 # smokekush
    Ща как хеллоу китти замутим, все будут вахуе)

    (ответить)

  8. albakhan 10.03.2020 11:08 # albakhan
    Верните AIG

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: