"Юнайтед" рассылает свои футболки потенциальным титульным спонсорам

"Манчестер Юнайтед" вступил в активную фазу поисков нового титульного спонсора.

С 2014 года титульным спонсором клуба с "Олд Траффорд" является Chevrolet. Американский автогигант платит "красным дьяволам" около 64 миллионов фунтов каждый сезон.



Однако это сотрудничество истекает в конце следующего сезона и продлено не будет. В Chevrolet считают, что они переплатили и не получили отдачу от своих инвестиций, особенно в свете неважных спортивных результатов "Юнайтед" в последние годы и неоднократного неучастия клуба в Лиге Чемпионов.



"Дьяволы" в свою очередь надеются найти более щедрого спонсора и сейчас, как утверждает Daily Mail, рассылают копии своих футболок потенциальным партнерам с эмблемами этих компаний на месте Chevrolet.