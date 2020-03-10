"Юнайтед" рассылает свои футболки потенциальным титульным спонсорам
"Манчестер Юнайтед" вступил в активную фазу поисков нового титульного спонсора.
С 2014 года титульным спонсором клуба с "Олд Траффорд" является Chevrolet. Американский автогигант платит "красным дьяволам" около 64 миллионов фунтов каждый сезон.
Однако это сотрудничество истекает в конце следующего сезона и продлено не будет. В Chevrolet считают, что они переплатили и не получили отдачу от своих инвестиций, особенно в свете неважных спортивных результатов "Юнайтед" в последние годы и неоднократного неучастия клуба в Лиге Чемпионов.
"Дьяволы" в свою очередь надеются найти более щедрого спонсора и сейчас, как утверждает Daily Mail, рассылают копии своих футболок потенциальным партнерам с эмблемами этих компаний на месте Chevrolet.
10.03.2020 11:00
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Sharp и Vodafon самые крутые.
А у Ливера Carlsberg
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ну и хаер я ебал, хуета китайская
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ебать нахуй этот крест с футболки, самый парашный спонсор на моей памяти
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Даешь Мерседес, AMG и эмблема Мерса. Мечта
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AIG четкая была и vodafone
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если сами ищут значит на хер никому не нужны
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Ща как хеллоу китти замутим, все будут вахуе)
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Верните AIG
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