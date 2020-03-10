Вернер пока не определился со своим будущим

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер заявил, что он пока не определился, хочет ли перейти в другой клуб грядущим летом.

В 25 матчах этого сезона Бундеслиги Вернер забил 21 гол, что не осталось без внимания со стороны европейских грандов. Наличие в контракте пункта об фиксированных отступных только повышает привлекательность Тимо.



Главным фаворитом на Вернера принято считать "Ливерпуль", однако 24-летний игрок сборной Германии понимает, что в такого рода команде ему будет сложно регулярно выходить на поле.



Тимо также подумывает о переходе в строящуюся команду вроде "Манчестер Юнайтед" и не исключает, что останется в Лейпциге.



"В наше время в профессиональном футболе у тебя есть два различных направления. Ты можешь быть частью команды вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Это хорошие и трудолюбивые команды, которые вдобавок замечательными тренерами".



"Но ты должен задать себе вопрос: хочешь ли ты присоединиться к такого рода команде, где и без тебя каждому сложно проходить в стартовый состав? Нужно учитывать этот момент".



"Также есть команды, которые нуждаются в серьезных изменениях, потому что еще недавно они выигрывали большие трофеи, но теперь не могут конкурировать на высшем уровне. Команды вроде "Манчестер Юнайтед".



"Поэтому на данном этапе своей карьеры я спрашиваю себя: хочу ли я стать частью новой команды и попробовать что-нибудь новое, или я хочу остаться в своей команде и добиться чего-нибудь большого?" — сообщил Вернер Sky Sports.