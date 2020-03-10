Пабло Мари надеется остаться в "Арсенале"
Защитник Пабло Мари заявил, что надеется получить постоянный контракт в "Арсенале" после истечения своей аренды.
Присоединившись к "Фламенго" только в июле прошлого года из "Манчестер Сити", в январе Мари отправился в "Арсенал" на правах краткосрочной аренды.
Пока что Пабло сыграл только два матча за команду Микеля Артеты, поспособствовав победам над "Портсмутом" в Кубке Англии и "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге, однако этого оказалось достаточно, чтобы 26-летний испанец захотел остаться.
"Да, конечно, я бы хотел этого. Я так счастлив здесь. Я собираюсь стараться изо всех сил в остатке сезона".
"Надеюсь, клуб тоже будет доволен мой, и тогда мы постараемся найти устраивающее всех решение. Я хочу провести много лет в "Арсенале". Сейчас я очень счастлив", — цитирует Мари Sky Sports.
10.03.2020 09:00
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членосос88 к ноге мать твою!
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чем-то напоминает Мертезакера. И тот тоже сперва не феерил. Надо время
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по матчу с ВХЮ не понравился. центр был проходным дном, плюс пасы у него не шли вообще. Сократис должен быть цз, Бельерин справа, остальные уже можно варьировать.
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