Пабло Мари надеется остаться в "Арсенале"

Защитник Пабло Мари заявил, что надеется получить постоянный контракт в "Арсенале" после истечения своей аренды.

Присоединившись к "Фламенго" только в июле прошлого года из "Манчестер Сити", в январе Мари отправился в "Арсенал" на правах краткосрочной аренды.



Пока что Пабло сыграл только два матча за команду Микеля Артеты, поспособствовав победам над "Портсмутом" в Кубке Англии и "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге, однако этого оказалось достаточно, чтобы 26-летний испанец захотел остаться.



"Да, конечно, я бы хотел этого. Я так счастлив здесь. Я собираюсь стараться изо всех сил в остатке сезона".



"Надеюсь, клуб тоже будет доволен мой, и тогда мы постараемся найти устраивающее всех решение. Я хочу провести много лет в "Арсенале". Сейчас я очень счастлив", — цитирует Мари Sky Sports.