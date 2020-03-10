"Юнайтед" готов заплатить до 70 млн. фунтов за Грилиша

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить до 70 миллионов фунтов за полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша грядущим летом.

24-летний Грилиш является не только капитаном "вилланов", но также их абсолютно лучшим игроком и лучшим бомбардиром в этом сезоне. Правда, стараний одного Джека мало, чтобы команда Дина Смита покинула зону вылета Премьер-Лиги.



По информации Daily Mirror, "красные дьяволы" твердо решили переманить Грилиша и надеются оформить этот трансфер как можно раньше, опасаясь конкуренции других клубов и роста цены Джека в связи с Евро-2020.



Клуб с "Олд Траффорд" готов предложить "Астон Вилле" до 70 млн. фунтов в качестве компенсации, а самого Джека поманит увеличенной втрое зарплатой относительно его нынешних 60 тыс. фунтов в неделю.



Стоит отметить, что рассчитанный до 2023 года контракт Грилиша с "Астон Виллой" не содержит пункта об отступных, поэтому "Юнайтед" придется постараться, чтобы убедить бирмингемский клуб отпустить кандидата в сборную Англии.