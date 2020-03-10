"Юнайтед" готов заплатить до 70 млн. фунтов за Грилиша

Джек Грилиш "Манчестер Юнайтед" готов заплатить до 70 миллионов фунтов за полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша грядущим летом.

24-летний Грилиш является не только капитаном "вилланов", но также их абсолютно лучшим игроком и лучшим бомбардиром в этом сезоне. Правда, стараний одного Джека мало, чтобы команда Дина Смита покинула зону вылета Премьер-Лиги.

По информации Daily Mirror, "красные дьяволы" твердо решили переманить Грилиша и надеются оформить этот трансфер как можно раньше, опасаясь конкуренции других клубов и роста цены Джека в связи с Евро-2020.

Клуб с "Олд Траффорд" готов предложить "Астон Вилле" до 70 млн. фунтов в качестве компенсации, а самого Джека поманит увеличенной втрое зарплатой относительно его нынешних 60 тыс. фунтов в неделю.

Стоит отметить, что рассчитанный до 2023 года контракт Грилиша с "Астон Виллой" не содержит пункта об отступных, поэтому "Юнайтед" придется постараться, чтобы убедить бирмингемский клуб отпустить кандидата в сборную Англии.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. sir-alexferguson 10.03.2020 08:02 # sir-alexferguson
    Ивар бескостный будет ко двору

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  2. wengerrrro 10.03.2020 08:01 # wengerrrro
    если купят до того, как Вилла вылетит, то мегалохи

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