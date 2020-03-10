Артета "четко представляет", как сыграет "Сити"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что ему будет сложно остановить "Манчестер Сити", несмотря на опыт работы в тренерском штабе "горожан".

Напомним, Артета ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Сити" с 2016 года и до декабря 2019, когда Микель решил начать самостоятельную тренерскую карьеру и получил назначение в "Арсенале".



Однако Артета, которому в среду вечером предстоит вернуться на "Этихад", настаивает, что его инсайдерских знаний об игре "Сити" недостаточно.



"Мой опыт дает мне очень четкое представление того, что они попытаются сделать. Однако суметь воспрепятствовать этому и создать им проблемы — это другое, и нам оно необходимо".



"Мы знаем, какие варианты у них есть и на что они способны, когда играют в свой лучший футбол. В конце концов все решается на футбольном поле и зависит от того, как игроки проявят себя".



"Это будет очень особенный вечер, но я очень предвкушаю свое возвращение туда. Я сохранил великолепные воспоминания и завел много друзей там".



"Естественно, сейчас мое положение изменилось, я на другой скамейке, и я буду сражаться за свой клуб, как только могу", — цитирует Артету Sky Sports.