Семь вещей, что мы узнали в 29-м туре

В 29-м туре Премьер-Лиги мы стали свидетелями того, как "Ливерпуль" делает очередной шаг к титулу, Бруну Фернандеш вдохновляет "Манчестер Юнайтед" на победу над "Манчестер Сити", а Карло Анчелотти сокрушительно проигрывает своему бывшему клубу. Подведем итоги прошедших матчей.





"Ливерпуль" побеждает с проблемами



После поражения от "Уотфорда" в предыдущем туре команда Юргена Клоппа попрощалась с надеждами и на требл, вылетев из Кубка Англии. Победа "Челси" в игре с мерсисайдцами была безоговорочной. Две неудачи в течение недели ставили под вопрос даже результат матча с "Борнмутом", ужасно выступающим в выездных матчах.



Пять предыдущих встреч Ливерпуль" у команды Эдди Хау выиграл с общим счетом 17:0, но на этот раз столкнулся с гораздо большими сложностями. Гол Каллума Уилсона вывел гостей Ливерпуля вперед, и лидеры добились своего только за счет ошибок "Борнмута". У подопечных Хау пошла игра в первом тайме, а с этим появилась и лишняя самоуверенность, которой "Ливерпуль" мастерски воспользовался. Во втором тайме хозяевам также понадобился "сейв" Джеймса Милнера, чтобы удержать результат.



Не самое убедительное выступление будущих чемпионов, но очень нужный результат в преддверии встречи с "Атлетико".



"Пэлас" уже ничего не угрожает



У команды Роя Ходжсона было непростое начало года, но разговоры о возможной борьбе за выживание можно оставить в прошлом. В пятницу 72-летний Ходжсон подписал с клубом контракт на еще один сезон, а в субботу его команда выиграла третий подряд матч — впервые в этом сезоне.



Это еще одна победа со счетом 1:0, и еще одна встреча, которая могла сложиться по-другому. И все же "Пэлас" берет верх над "Уотфордом", который неделю назад разбил дома "Ливерпуль". Неделю назад команда Ходжсона победила в принципиальном дерби "Брайтон". У нее уже 39 очков, и никаких вопросов по сохранению места в Премьер-Лиге быть не должно. В "Пэлас" уже точно знают, что разумнее не тратить деньги на игроков, а иметь менеджера, обеспечивающего результат при любых обстоятельствах и при любой игре.



"Ньюкасл" снова забивает и побеждает



Не должно быть проблем и у "Ньюкасла". Команда Стива Брюса не побеждала в чемпионате с середины января и матча против "Челси". И также не забивала в четырех матчах — с момента удачливой выездной ничьей с "Эвертоном". Но прошедшая неделя в корне меняет настроение болельщиков "сорок".



Для начала "Ньюкасл" (в чем-то неожиданно) победил в выездной игре Кубка Англии "Вест Бромвич", лидера Чемпионшипа, забив при этом трижды. Затем случилась и долгожданная победа в чемпионате. Вингер "Саутгемптона" Мусса Дженепо оставил команду в меньшинстве до перерыва, но контроль мяча и игра первым номером — не стихия "Ньюкасла". И все же в команде Брюса нашелся свой герой. Аллан Сен-Максисмен весь матч изводил Яна Валери и, наконец, до конца воспользовался его ошибкой, вырвав победу для "сорок". Она возвращает "Ньюкаслу" комфортное положение.



Впереди также четвертьфинал Кубка Англии на своем поле: невероятное событие для клуба, годами игнорировавшего кубковые турниры.



"Бернли" не смог обойти "Тоттенхэм"



Команда Шона Дайча была фаворитом противостояния со "шпорами". Проиграв "РБ Лейпциг" первый матч плей-офф Лиги Чемпионов, "Тоттенхэм" оправиться не сумел. За двумя поражениями в играх с конкурентами ("Челси", "Вулверхэмптон") шел также вылет из Кубка Англии в послематчевой серии пенальти с "Норвичем". Более того, готовясь к поездке в Германию, Жозе Моуриньо также решил поберечь нескольких основных игроков — включая лучшего из всех, Джовани Ло Чельсо.



"Бернли" же имел четыре победы, две ничьи и два пропущенных мяча в шести матчах. Хозяева "Терф Мур" доминировали над соперником в первой половине встречи, хотя и ограничились только одним голом. Реакция Моуриньо помогла спасти "шпор" от еще одного поражения. Юного Скиппа и просто провалившегося Ндомбеле заменили Ло Чельсо и Моура, после чего "Тоттенхэм" преобразился. Лондонцы увезли домой ничью, которая в их нынешней форме выглядит неплохим результатом. А вот "Бернли" упустил хорошую возможность обойти "Тоттенхэм" в таблице.



Возвращение Анчелотти вышло провальным



Карло Анчелотти никогда не встречался с "Челси" — ни до, ни после своего периода в клубе. Возможность вернуться на "Стэмфорд Бридж" возникла только в этом сезоне. Его "Эвертон" приехал в Западный Лондон в воскресенье на хорошем ходу — несмотря даже на одно очко в матчах с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". В декабре "ириски" (еще под управлением Данкана Фергюсона) разбили дома "Челси" со счетом 3:1.



Ожидания были высокими как от "Эвертона", так и от игры в целом. Но в итоге получилась встреча с односторонним движением. Это был с запасом худший матч мерсисайдцев под руководством Анчелотти и, возможно, лучший матч "Челси" Лэмпарда. Убедительные 4:0 даже позволили тренеру "синих" предоставить дебют еще двум воспитанникам, а также побаловаться с Рисом Джеймсом на позиции опорника. Но результат в этот день сделали, по большей мере, проверенные годами кадры. Среди них — Росс Баркли, настроившийся на игру против родного клуба, как на матч сезона, и потрясающий Билли Гилмор. "Челси" эффектно завершил успешную неделю, а в "Эвертоне" теперь будут рассуждать о борьбе за еврокубки только относительно следующего сезона.



"Юнайтед" снова победил "Сити"



"Манчестер Юнайтед" 10 лет не удавалось дважды за один чемпионат победить соседей из "Манчестер Сити". Пеп Гвардиола выиграл все три поединка на "Олд Траффорд" в Премьер-Лиге и уступил только раз — в матче Кубка Лиги в свой дебютный сезон. Последний визит "горожан" сюда в полуфинале того же турнира завершился их убедительной победой.



Форма "Сити" настраивала на реванш за декабрьское поражение дома от команды Сульшера. Но "Юнайтед" после появления Бруну Фернандеша играет ощутимо лучше. Португалец быстро становится тем, кем несколько лет хотели видеть Поля Погба (где он, к слову?). "Юнайтед" не проиграл ни одного матча после появления Фернандеша, и эта победа была самой впечатляющей на этом отрезке. Важные очки в плане борьбы за место в зоне Лиги Чемпионов, но также момент гордости для "Олд Траффорд", столько лет терпевшего триумфы соседей.



А вот мотивация "Сити" на остаток чемпионата под сомнением. И наверняка это поражение не станет последним для команды Гвардиолы.



"Лестер" напомнил о себе



Не побеждая уже в четырех матчах, в "Лестере" могли начать волноваться. Команда Брендана Роджерса набрала только 12 очков в 12 последних встречах, а Джейми Варди не забил в 2020 ни одного гола, но уже дважды успел побывать в лазарете.



Поражение от "Астон Виллы" в полуфинале Кубка Лиги также было одним из разочарований этой зимы. Но именно в игре с командой Дина Смита в чемпионате "Лестер" напомнил о своей силе. Конечно, бирмингемцы тоже сделали вклад — их чересчур пассивный футбол способствовал легкости в действиях хозяев. И если победа "Лестера" над соседями "Виллы" из "Бирмингема" в Кубке была вымученной, то здесь "лисы" разобрались в стиле и порадовали сразу четырьмя голами.



Отдельным успехом встреча стала для Варди. Лидер "Лестера" вернулся после травмы, вышел только во втором тайме, но успел оформить дубль. Джейми снова забивает и единолично возглавляет таблицу лучших бомбардиров Премьер-Лиги. "Вилла" же остается в зоне вылета. И, если оставить за скобками выступление в Кубке Лиги, именно подопечные Смита в последний месяц выглядят хуже всех конкурентов внизу таблицы.



Иван Громиков специально для FAPL.ru