"Лестер" разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:0 и укрепился на третьей позиции в Премьер-Лиге.

Первый опасный момент в матче создали гости, но Конору Хурихэйну не удалось замкнуть хорошую подачу Мэтта Таргетта к воротам. Спустя несколько минут "лисы" ответил ударом головой Джонни Эванса — голкипер "вилланов" Хосе Рейна спас свою команду.



В дальнейшем "Лестер" владел инициативой, много атаковал, однако опасные моменты создавал с трудом — "Астон Вилла" держалась.



Незадолго до перерыва опытнейший Рейна покинул свою штрафную площадь и бросился на фланг, чтобы обезвредить Харви Барнса, однако нападающий хозяев проскочил мимо голкипера и расстрелял опустевшие ворота — 1:0.



Во втором тайме "лисы" принялись искать второй гол. Гости только оборонялись и на 61-й минуте дрогнули. Тайрон Мингс плечом прервал передачу внутри штрафной, а едва вышедший на замену Джейми Варди четко реализовал назначенный пенальти — 2:0.



"Лестер" не подумал сбавлять обороты и на 79-й минуте сделал счет разгромным. Варди ворвался в штрафную по левому краю, не смог прострелить, но сам же подхватил мяч и пробил низом в ближний угол ворот — 3:0.



Точка в матче была поставлена за пять минут до конца, когда Марк Олбрайтон прострелил с правого фланга в штрафную, а Барнс нанес удар в касание — 4:0.



"Астон Вилла" провела откровенно жалкий матч и по-прежнему находится на предпоследнем месте в Премьер-Лиге. "Лестер" одержал свою первую победу в пяти последних матчах чемпионата и укрепился на третьей позиции.



"Лестер" — "Астон Вилла". Отчет о матче