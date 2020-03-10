"Лестер" разгромил "Астон Виллу"
"Лестер" разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:0 и укрепился на третьей позиции в Премьер-Лиге.
Первый опасный момент в матче создали гости, но Конору Хурихэйну не удалось замкнуть хорошую подачу Мэтта Таргетта к воротам. Спустя несколько минут "лисы" ответил ударом головой Джонни Эванса — голкипер "вилланов" Хосе Рейна спас свою команду.
В дальнейшем "Лестер" владел инициативой, много атаковал, однако опасные моменты создавал с трудом — "Астон Вилла" держалась.
Незадолго до перерыва опытнейший Рейна покинул свою штрафную площадь и бросился на фланг, чтобы обезвредить Харви Барнса, однако нападающий хозяев проскочил мимо голкипера и расстрелял опустевшие ворота — 1:0.
Во втором тайме "лисы" принялись искать второй гол. Гости только оборонялись и на 61-й минуте дрогнули. Тайрон Мингс плечом прервал передачу внутри штрафной, а едва вышедший на замену Джейми Варди четко реализовал назначенный пенальти — 2:0.
"Лестер" не подумал сбавлять обороты и на 79-й минуте сделал счет разгромным. Варди ворвался в штрафную по левому краю, не смог прострелить, но сам же подхватил мяч и пробил низом в ближний угол ворот — 3:0.
Точка в матче была поставлена за пять минут до конца, когда Марк Олбрайтон прострелил с правого фланга в штрафную, а Барнс нанес удар в касание — 4:0.
"Астон Вилла" провела откровенно жалкий матч и по-прежнему находится на предпоследнем месте в Премьер-Лиге. "Лестер" одержал свою первую победу в пяти последних матчах чемпионата и укрепился на третьей позиции.
"Лестер" — "Астон Вилла". Отчет о матче
10.03.2020 00:55
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Последние комментарии:
пенальти то левый был, но АВ в любом случае выглядела безнадежно
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это ж насколько сднила первая после лоллиги лига, когда ссаные лестеры идут третьими, мда
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Помню был момент в матче Арсенала, где Окс исполнил примерный эпизод плечом. Тогда дали красную и убрали не того игрока с поля. Что без ВАР цирк, что с ВАР. Ничего не меняется. Если раньше эти долбоёбы бегали по полю, то сейчас сидят за мониторами.
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На изи, предсказуемый результат. Уже понятно, что Вилла вылетает. Грилиша нужно забирать у них. Ну еще Мингса, а остальные игроки мусор.
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просто разобрали виллу
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