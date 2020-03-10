Сульшер считает, что МЮ в трех приобретениях от борьбы за титул

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команде будет достаточно еще трех новичков, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиги.

Значительно прибавив во второй половине этого сезона, "красные дьяволы" поднялись на пятую позицию в Премьер-Лиге и отстают от топ-4 на три очка.

Однако Сульшер надеется, что в следующей кампании "Юнайтед" окрепнет еще и будет решать совсем другие турнирные задачи.

"У нас есть ощущение, что мы постоянно прибавляем. Мы знаем, что нам не хватает некоторого опыта и одного, двух, трех игроков, чтобы считаться претендентом на титул. Мы осознаем это", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2020 00:05

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  1. brown-ale 10.03.2020 00:15 # brown-ale
    Чисто Холанд, Мэддисон и Кулибали.

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  2. vyrentz 10.03.2020 00:14 # vyrentz
    МЮ в километре от игры, что позволит набирать стабильно очки. Игры в пять защитников это все конечно классно, но откровенно говоря, Сульшер ставит игру середняков.

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