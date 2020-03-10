Сульшер считает, что МЮ в трех приобретениях от борьбы за титул

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команде будет достаточно еще трех новичков, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиги.

Значительно прибавив во второй половине этого сезона, "красные дьяволы" поднялись на пятую позицию в Премьер-Лиге и отстают от топ-4 на три очка.



Однако Сульшер надеется, что в следующей кампании "Юнайтед" окрепнет еще и будет решать совсем другие турнирные задачи.



"У нас есть ощущение, что мы постоянно прибавляем. Мы знаем, что нам не хватает некоторого опыта и одного, двух, трех игроков, чтобы считаться претендентом на титул. Мы осознаем это", — цитирует Сульшера Daily Mail.