Сульшер считает, что МЮ в трех приобретениях от борьбы за титул
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команде будет достаточно еще трех новичков, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиги.
Значительно прибавив во второй половине этого сезона, "красные дьяволы" поднялись на пятую позицию в Премьер-Лиге и отстают от топ-4 на три очка.
Однако Сульшер надеется, что в следующей кампании "Юнайтед" окрепнет еще и будет решать совсем другие турнирные задачи.
"У нас есть ощущение, что мы постоянно прибавляем. Мы знаем, что нам не хватает некоторого опыта и одного, двух, трех игроков, чтобы считаться претендентом на титул. Мы осознаем это", — цитирует Сульшера Daily Mail.
10.03.2020 00:05
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Чисто Холанд, Мэддисон и Кулибали.
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МЮ в километре от игры, что позволит набирать стабильно очки. Игры в пять защитников это все конечно классно, но откровенно говоря, Сульшер ставит игру середняков.
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