"Волки" сыграют с "Олимпиакосом" в Греции без зрителей
Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Олимпиакосом" и "Вулверхэмптоном" будет сыгран в Пирее при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса.
Бушующий в Европе коронавирус не обошел стороной Грецию, где к понедельнику количество людей, у которых был выявлен COVID-19, достигло 73.
В сложившейся ситуации греческие власти приняли решение о запрете на посещение зрителями всех спортивных мероприятий в стране.
Таким образом, подопечные Нуну Эшпириту Санту сыграют с лидерами греческого первенства в четверг вечером на пустом "Караискакисе". "Волки" продали около 1 тысячи билетов на этот матч и обещают возместить их стоимость своим фанатам в течение 48 часов.
09.03.2020 23:45
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