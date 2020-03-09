"Волки" сыграют с "Олимпиакосом" в Греции без зрителей

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Олимпиакосом" и "Вулверхэмптоном" будет сыгран в Пирее при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса.

Бушующий в Европе коронавирус не обошел стороной Грецию, где к понедельнику количество людей, у которых был выявлен COVID-19, достигло 73.



В сложившейся ситуации греческие власти приняли решение о запрете на посещение зрителями всех спортивных мероприятий в стране.



Таким образом, подопечные Нуну Эшпириту Санту сыграют с лидерами греческого первенства в четверг вечером на пустом "Караискакисе". "Волки" продали около 1 тысячи билетов на этот матч и обещают возместить их стоимость своим фанатам в течение 48 часов.