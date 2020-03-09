Моуриньо ожидает, что Бергвейн пропустит остаток сезона

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ожидает, что вингер Стивен Бергвейн уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы лодыжки.

Напомним, Бергвейн присоединился к "шпорам" лишь в январе, будучи купленным у ПСЖ за 27 миллионов фунтов. С тех пор Стивен отметился двумя голами в Премьер-Лиге, взвалив на себя бомбардирское бремя из-за травм Харри Кейна и Сон Хен Мина.



Но теперь и сам Бергвейн оказался в лазарете, вывихнув свою левую лодыжку в матче против "Бернли" в минувшую субботу (1:1).



"Бен Дэвис пропустит неделю-две. Стивен? Я не ожидаю, что он еще сыграет в этом сезоне".



"Мы привыкли к этому. Предыдущие травмы ударили по нам гораздо сильнее в психологическом плане. Разница тремя, четырьмя и пятью травмми. Но когда их шесть или семь, уже одинаково", — цитирует Моуриньо Evening Standard.