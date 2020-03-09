"Юнайтед" подтвердил, что Чонг заключил новый контракт

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что вингер Тахит Чонг заключил новый контракт до июня 2022 и опцией продления на 12 месяцев.

Чонг присоединился к "красным дьяволам" из "Фейеноорда" в 2016 году и с тех пор провел 14 матчей за первую команду, включая 10 в этом сезоне.



Предыдущее соглашение Тахита истекало в конце сезона, однако "Юнайтед" удалось предотвратить уход игрока молодежной сборной Голландии свободным агентом.



Daily Mail предполагает, что зарплата 20-летнего вингера по новому контракту составит 30 тысяч фунтов в неделю.



"Здесь у меня есть великолепная возможность учиться у главного тренера, его штаба и игроков мирового уровня. Я рад заключить новый контракт и по-настоящему благодарен за возможность проявлять себя в предстоящие годы", — сообщил Чонг.