Родители Беллингема посетили базу "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" провел экскурсию по своей тренировочной базе для родителей вундеркинда "Бирмингема" Джуда Беллингема.

16-летний Беллингем демонстрирует не по годам зрелый футбол в этом сезоне, забив четыре гола и отдав две результативных передачи в 32 матчах Чемпионшипа за "Бирмингем".



Своей игрой юный полузащитник привлек внимание не только грандов Премьер-Лиги, но и европейских топ-клубов. Среди претендентов на Джуда называются "Реал" и дортмундская "Боруссия".



Однако в данный момент "Юнайтед" опережает своих конкурентов в борьбе за Беллингема, который оценивается в 50 миллионов фунтов. "Красные дьяволы" уже установили контакт с семьей Джуда, и в понедельник, сообщает Daily Mirror, отец и мать начинающего футболиста побывали на базе в Каррингтоне.



Добавим, сейчас Беллингем находится на юниорском контракте и получает 145 фунтов в неделю. Джуд сможет заключить профессиональное соглашение грядущим летом, когда ему исполнится 17.