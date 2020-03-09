Мейвезер намекнул, что может купить "Ньюкасл"

Бывший боксер Флойд Мейвезер выразил заинтересованность в приобретении "Ньюкасла".

Как известно, владелец "Ньюкасла" Майк Эшли уже несколько лет ищет покупателя на свой клуб. Не раз казалось, что сделка близка, однако "сороки" по-прежнему остаются в руках британского бизнесмена.



Очередным потенциальным покупателем "сорок" или доли в клубе выступил 43-летний американец Мейвезер, который за свою профессиональную карьеру сколотил состояние в 915 миллионов долларов (686 млн. фунтов) по оценке Forbes.



"В Штатах мы называем это соккером, но "Ньюкасл" — это невероятная команда. Их команда чертовски хороша".



Если люди хотят, чтобы я купил "Ньюкасл", пусть дадут мне знать!" — сообщил Мейвезер TMZ.