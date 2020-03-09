"Юнайтед" планирует продать Лингарда летом

Джесси Лингард "Манчестер Юнайтед" планирует продать вингера Джесси Лингарда грядущим летом.

В первые месяцы этого сезона Линград пользовался большим доверием со стороны главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, который даже перевел его на позицию плеймейкера.

Однако 27-летний англичанин своим шансом не воспользовался, а после прихода на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша лишился места в стартовом составе и теперь вынужден довольствоваться практикой во второстепенных турнирах вроде Кубка Англии и Лиги Европы.

По информации Goal, "дьяволы" потеряли надежду реанимировать карьеру Лингарда, на место которого "Юнайтед" уже присмотрел Джейдона Санчо и Джека Грилиша. Грядущее лето будет подходящим моментом для продажи Джесси, учитывая его истекающий в 2021 году контракт.

Лингард, похоже, смирился с тем, что ему придется уйти из родного клуба. Однако сам Джесси считает себя одним из лучших 10-х номеров в европейском футболе и при помощи агента Мино Райолы, который с недавних пор представляет его интересы, надеется подыскать для себя достойное пристанище.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 09.03.2020 20:58 # ilovemanutd
    Я бы ему и во второстепенных турнирах не давал бы играть

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  2. scouser2005 09.03.2020 20:51 # scouser2005
    Кто его купит? Рединг или Туапсе?

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  3. chelsea88 09.03.2020 20:48 # chelsea88
    В аснл уйдёт.

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  4. drogba11cool 09.03.2020 20:45 # drogba11cool
    В Реал или ПСЖ

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  5. quavo 09.03.2020 20:38 # quavo
    Лингард, мата, погба на выход
    Санчо, невеш, грилиш ин
    Ну и игало оставить

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  6. udaff 09.03.2020 20:29 # udaff
    Давай, до свидания! Жалеть не будем. От ложных футболистов нужно избавляться.

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  7. narcot-fake 09.03.2020 20:27 # narcot-fake
    по итогу придётся доплатить, чтоб слить это говно

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  8. sheiker 09.03.2020 20:18 # sheiker
    Уходя, пусть Перейру с собой захватит

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  9. sparky 09.03.2020 20:10 # sparky
    Всегда буду уважать Райолу если продаст его за 30к+. Даже конкурентам!

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  10. trent 09.03.2020 20:03 # trent
    Ураа, подарите кому-нибудь уже этого "плеймейкера".

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