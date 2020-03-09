"Юнайтед" планирует продать Лингарда летом

"Манчестер Юнайтед" планирует продать вингера Джесси Лингарда грядущим летом.

В первые месяцы этого сезона Линград пользовался большим доверием со стороны главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, который даже перевел его на позицию плеймейкера.



Однако 27-летний англичанин своим шансом не воспользовался, а после прихода на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша лишился места в стартовом составе и теперь вынужден довольствоваться практикой во второстепенных турнирах вроде Кубка Англии и Лиги Европы.



По информации Goal, "дьяволы" потеряли надежду реанимировать карьеру Лингарда, на место которого "Юнайтед" уже присмотрел Джейдона Санчо и Джека Грилиша. Грядущее лето будет подходящим моментом для продажи Джесси, учитывая его истекающий в 2021 году контракт.



Лингард, похоже, смирился с тем, что ему придется уйти из родного клуба. Однако сам Джесси считает себя одним из лучших 10-х номеров в европейском футболе и при помощи агента Мино Райолы, который с недавних пор представляет его интересы, надеется подыскать для себя достойное пристанище.