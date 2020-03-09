"Юнайтед" планирует продать Лингарда летом
"Манчестер Юнайтед" планирует продать вингера Джесси Лингарда грядущим летом.
В первые месяцы этого сезона Линград пользовался большим доверием со стороны главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, который даже перевел его на позицию плеймейкера.
Однако 27-летний англичанин своим шансом не воспользовался, а после прихода на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша лишился места в стартовом составе и теперь вынужден довольствоваться практикой во второстепенных турнирах вроде Кубка Англии и Лиги Европы.
По информации Goal, "дьяволы" потеряли надежду реанимировать карьеру Лингарда, на место которого "Юнайтед" уже присмотрел Джейдона Санчо и Джека Грилиша. Грядущее лето будет подходящим моментом для продажи Джесси, учитывая его истекающий в 2021 году контракт.
Лингард, похоже, смирился с тем, что ему придется уйти из родного клуба. Однако сам Джесси считает себя одним из лучших 10-х номеров в европейском футболе и при помощи агента Мино Райолы, который с недавних пор представляет его интересы, надеется подыскать для себя достойное пристанище.
09.03.2020 20:00
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Я бы ему и во второстепенных турнирах не давал бы играть
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Кто его купит? Рединг или Туапсе?
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В аснл уйдёт.
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В Реал или ПСЖ
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Лингард, мата, погба на выход
Санчо, невеш, грилиш ин
Ну и игало оставить
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Давай, до свидания! Жалеть не будем. От ложных футболистов нужно избавляться.
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по итогу придётся доплатить, чтоб слить это говно
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Уходя, пусть Перейру с собой захватит
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Всегда буду уважать Райолу если продаст его за 30к+. Даже конкурентам!
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Ураа, подарите кому-нибудь уже этого "плеймейкера".
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