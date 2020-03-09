Тахит Чонг передумал уходить из "Юнайтед"

Вингер Тахит Чонг передумал уходить из "Манчестер Юнайтед" и теперь собирается заключить новый контракт.

Как известно, действующий контракт 20-летнего Чонга истекает уже в конце этого сезона. Возможность подписать перспективного игрока безо всякой компенсации привлекла внимание целого ряда топ-клубов Европы, включая "Барселону", "Интер" и "Ювентус".



Однако недавно "Юнайтед" удалось совершить прорыв в переговорах с Тахитом. Теперь игрок молодежной сборной Голландии должен заключить новый контракт с зарплатой в 30 тысяч фунтов в неделю.



"Интерес был огромен, мы общались с большими клубами, но "Манчестер Юнайтед" представил нам хороший план насчет Тахита. Он предпочитает остаться в клубе, который забрал его из Голландии", — сообщил агент Эркан Алкан AD.



Добавим, что в этом сезоне Чонг сыграл 10 матчей за команду Оле Гуннара Сульшера во всех соревнованиях.