Кейн приступил к занятиям на тренировочном поле

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн сделал следующий шаг в своей реабилитации после травмы и приступил к занятиям на тренировочном поле.

Напомним, 1 января против "Саутгемптона" Кейн надорвал сухожилие в бедре. Над Харри нависла угроза пропустить концовку клубного сезона и Евро-2020.

Однако Кейн, как это нередко с ним бывало прежде, восстановился с опережением графика. В понедельник Харри покинул тренажерный зал и приступил к занятиям на тренировочном поле — уже с мячом, но пока по индивидуальной программе.

Таким образом, 26-летний капитан сборной Англии имеет все шансы вернуться к выступлениям за первую команду в ближайшие несколько недель.

Из стана "Тоттенхэма" сегодня пришла другая новость, менее приятная. Вингер Стивен Бергвейн, который в отсутствие Кейна и Сон Хен Мина играл нападающего, сам слег в лазарет и из-за повреждения лодыжки пропустит выезд к "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов во вторник, сообщает Evening Standard.


Метки Кейн, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2020 18:00

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  1. largo-winch 09.03.2020 18:19 # largo-winch
    Вингер Стивен Бергвейн, который сам слег в лазарет

    Ипать Жозе невезучий. Надеюсь он пройдёт австронемцев

    (ответить)

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