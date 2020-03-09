Кейн приступил к занятиям на тренировочном поле

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн сделал следующий шаг в своей реабилитации после травмы и приступил к занятиям на тренировочном поле.

Напомним, 1 января против "Саутгемптона" Кейн надорвал сухожилие в бедре. Над Харри нависла угроза пропустить концовку клубного сезона и Евро-2020.



Однако Кейн, как это нередко с ним бывало прежде, восстановился с опережением графика. В понедельник Харри покинул тренажерный зал и приступил к занятиям на тренировочном поле — уже с мячом, но пока по индивидуальной программе.



Таким образом, 26-летний капитан сборной Англии имеет все шансы вернуться к выступлениям за первую команду в ближайшие несколько недель.



Из стана "Тоттенхэма" сегодня пришла другая новость, менее приятная. Вингер Стивен Бергвейн, который в отсутствие Кейна и Сон Хен Мина играл нападающего, сам слег в лазарет и из-за повреждения лодыжки пропустит выезд к "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов во вторник, сообщает Evening Standard.