Милнер: "Одержать так много побед — это ненормально"

Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер объяснил, почему не считает этот сезон нормальным для своей команды.

Выиграв 27 из 29 своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, сейчас "красные" находятся всего в двух победах от своего первого с 1990 года чемпионского титула.



По мнению 34-летнего Милнера, из-за зашкаливающего процента побед "Ливерпуля" у людей сложилось мнение, что выигрывать матчи в Премьер-Лиге легко, однако это заблуждение.



"Был ли у меня когда-нибудь опыт подобного сезона? Нет, не думаю. Выиграть лигу так сложно".



"Лигу всегда выигрывает лучшая команда , и это факт. Сделать это так сложно. Но как я уже говорил прежде, количество одержанных нами побед — это не есть норма".



"Ты можешь выиграть лигу, потеряв очки в нескольких матчах. Но одержать так много побед — это ненормально. Потому что люди начинают думать, что это легко, а это не так".



"Всегда бывает момент, когда тебе бывает очень, очень сложно выиграть матч. Я уже проходил через это. Я вылетал с "Лидсом", и в какой-то момент тебе кажется, что выиграть футбольный матч — это невозможная задача".



"Поэтому ты должен помнить, как это сложно и сколь высокая конкуренция в Премьер-Лиге. Каждый раз, когда ты не соответствуешь этому уровню, тебя ждет возмездие, поэтому нам нужно продолжать стараться".



"Я не думаю, что здесь возможна самоуспокоенность. Мы в каждом матче знаем, насколько это сложно. Но когда твои дела идут хорошо, временами люди забывают об этом", — цитирует Милнера Liverpool Echo.