Милнер: "Одержать так много побед — это ненормально"

Джеймс Милнер Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер объяснил, почему не считает этот сезон нормальным для своей команды.

Выиграв 27 из 29 своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, сейчас "красные" находятся всего в двух победах от своего первого с 1990 года чемпионского титула.

По мнению 34-летнего Милнера, из-за зашкаливающего процента побед "Ливерпуля" у людей сложилось мнение, что выигрывать матчи в Премьер-Лиге легко, однако это заблуждение.

"Был ли у меня когда-нибудь опыт подобного сезона? Нет, не думаю. Выиграть лигу так сложно".

"Лигу всегда выигрывает лучшая команда , и это факт. Сделать это так сложно. Но как я уже говорил прежде, количество одержанных нами побед — это не есть норма".

"Ты можешь выиграть лигу, потеряв очки в нескольких матчах. Но одержать так много побед — это ненормально. Потому что люди начинают думать, что это легко, а это не так".

"Всегда бывает момент, когда тебе бывает очень, очень сложно выиграть матч. Я уже проходил через это. Я вылетал с "Лидсом", и в какой-то момент тебе кажется, что выиграть футбольный матч — это невозможная задача".

"Поэтому ты должен помнить, как это сложно и сколь высокая конкуренция в Премьер-Лиге. Каждый раз, когда ты не соответствуешь этому уровню, тебя ждет возмездие, поэтому нам нужно продолжать стараться".

"Я не думаю, что здесь возможна самоуспокоенность. Мы в каждом матче знаем, насколько это сложно. Но когда твои дела идут хорошо, временами люди забывают об этом", — цитирует Милнера Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Милнер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 09.03.2020 17:47 # thegodfather
    норм делает вид, будто не в курсе, что этот сезон постанова, и чинуши с помощью вара намутили эти победы зеропуку.
    ОМГ
    правда будет раскрыта, но чуть позже, как с юве
    и зеропук будет сослан в лигу 2, 4 дивизион

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  2. superglor 09.03.2020 17:43 # superglor
    Воспитанник Сити, которого выкинули за ненадобностью, в 34 все еще основа Ливерпуля. Все что нужно знать о реальном уровне портовых обрыганов.

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  3. lfcynwa 09.03.2020 17:16 # lfcynwa
    "ведь это же Ливерпуль"

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  4. alexomck 09.03.2020 17:06 # alexomck
    нормальным будет спад, аки у Сити.

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