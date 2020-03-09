Милнер: "Одержать так много побед — это ненормально"
Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер объяснил, почему не считает этот сезон нормальным для своей команды.
Выиграв 27 из 29 своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, сейчас "красные" находятся всего в двух победах от своего первого с 1990 года чемпионского титула.
По мнению 34-летнего Милнера, из-за зашкаливающего процента побед "Ливерпуля" у людей сложилось мнение, что выигрывать матчи в Премьер-Лиге легко, однако это заблуждение.
"Был ли у меня когда-нибудь опыт подобного сезона? Нет, не думаю. Выиграть лигу так сложно".
"Лигу всегда выигрывает лучшая команда , и это факт. Сделать это так сложно. Но как я уже говорил прежде, количество одержанных нами побед — это не есть норма".
"Ты можешь выиграть лигу, потеряв очки в нескольких матчах. Но одержать так много побед — это ненормально. Потому что люди начинают думать, что это легко, а это не так".
"Всегда бывает момент, когда тебе бывает очень, очень сложно выиграть матч. Я уже проходил через это. Я вылетал с "Лидсом", и в какой-то момент тебе кажется, что выиграть футбольный матч — это невозможная задача".
"Поэтому ты должен помнить, как это сложно и сколь высокая конкуренция в Премьер-Лиге. Каждый раз, когда ты не соответствуешь этому уровню, тебя ждет возмездие, поэтому нам нужно продолжать стараться".
"Я не думаю, что здесь возможна самоуспокоенность. Мы в каждом матче знаем, насколько это сложно. Но когда твои дела идут хорошо, временами люди забывают об этом", — цитирует Милнера Liverpool Echo.
09.03.2020 17:00
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Последние комментарии:
норм делает вид, будто не в курсе, что этот сезон постанова, и чинуши с помощью вара намутили эти победы зеропуку.
ОМГ
правда будет раскрыта, но чуть позже, как с юве
и зеропук будет сослан в лигу 2, 4 дивизион
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Воспитанник Сити, которого выкинули за ненадобностью, в 34 все еще основа Ливерпуля. Все что нужно знать о реальном уровне портовых обрыганов.
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"ведь это же Ливерпуль"
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нормальным будет спад, аки у Сити.
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