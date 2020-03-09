Лукас Торрейра пропустит до 10 недель

Лукас Торрейра "Арсенал" объявил, что полузащитник Лукас Торрейра пропустит до 10 недель с переломом лодыжки.

Игрок сборной Уругвая получил свою травму в победном для "канониров" матче Кубка Англии против "Портсмута" (0:2) неделю назад.

Лондонский клуб еще на прошлой подтвердил перелом у 24-летнего Торрейры, однако сроки восстановления были оглашены только сейчас.

"Арсенал" отводит на восстановление Лукаса "от восьми до 10 недель", а это означает, что уругваец рискует уже не сыграть в этом сезоне, потому что заключительный тур Премьер-Лиги назначен на 17 мая — как раз через 10 недель.

Теоретически команды Микеля Артеты еще может продлить свой сезон — если достигнет назначенного на 23 мая финала Кубка Англии.


Метки Арсенал, Торрейра, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 307

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 09.03.2020 15:40 # chelsea88
    Торейра молодец, спецом симулирует травму чтоб не играть за это говно.

    (ответить)

  2. makeewadim 09.03.2020 15:32 # makeewadim
    Тень Касорлы)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: