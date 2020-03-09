"Арсенал" объявил, что полузащитник Лукас Торрейра пропустит до 10 недель с переломом лодыжки.

Игрок сборной Уругвая получил свою травму в победном для "канониров" матче Кубка Англии против "Портсмута" (0:2) неделю назад.



Лондонский клуб еще на прошлой подтвердил перелом у 24-летнего Торрейры, однако сроки восстановления были оглашены только сейчас.



"Арсенал" отводит на восстановление Лукаса "от восьми до 10 недель", а это означает, что уругваец рискует уже не сыграть в этом сезоне, потому что заключительный тур Премьер-Лиги назначен на 17 мая — как раз через 10 недель.



Теоретически команды Микеля Артеты еще может продлить свой сезон — если достигнет назначенного на 23 мая финала Кубка Англии.