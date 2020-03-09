"Ливерпуль" может стать чемпионом через пять дней

Трофей Премьер-Лиги Поражение "Манчестер Сити" в дерби против "Манчестер Юнайтед" приблизило "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги, причем "красные" могут стать чемпионами, не прикоснувшись к мячу.

В воскресенье "горожане" потерпели поражение 2:0 на "Олд Траффорд", увеличив до 25 очков свое отставание от "Ливерпуля", который свой матч — 2:1 против "Борнмута" — в 29-м туре выиграл.

Таким образом, теперь "Ливерпулю" достаточно всего двух побед, чтобы завоевать свой первый с 1990 года титул. Свои два ближайших матча в Премьер-Лиге "красные" проведут 16 марта против "Эвертона" и 21 марта против "Кристал Пэлас".

Однако математические расклады таковы, что команда Юргена Клоппа может оформить титул раньше, и это зависит от того, как два своих ближайших матча сыграет "Сити".

Если "горожане" уступят "Арсеналу" 11 марта или "Бернли" 14 марта, то "Ливерпуль" возьмет титул в мерсисайдском дерби. Если же "Сити" проиграет и там, и там, то "Ливерпуль" сразу станет чемпионом, не выходя на поле — то есть уже через пять дней.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3652

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 09.03.2020 15:52 # blackdreamer
    да все это спад , чемпионства не видать

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  2. frisby 09.03.2020 15:45 # frisby
    если бы у бабушки был хуй она была бы дедушкой...если да кабы..выиграем свой титул сами, а не с помощью кого то.

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  3. scauzer11 09.03.2020 15:07 # scauzer11
    Арсенал выиграет у Сити, ахахахахахах

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  4. largo-winch 09.03.2020 14:56 # largo-winch
    пососенал может собраться духом и не проиграть с крупным счётом

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  5. scouser2005 09.03.2020 14:56 # scouser2005
    Нет, спасибо конечно, но этот вариант не для нас. Мы обязательно выиграем все оставшиеся матчи и будем абсолютным чемпионами.

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  6. mixmaster 09.03.2020 14:55 # mixmaster
    это ж насколько Пепу важно не проиграть Артете, что он с Мю второй состав выставил)

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  7. lovrentiy 09.03.2020 14:50 # lovrentiy
    Тоже за! Зачем мяча касаться? Достаточно посидеть, потереть лавку. Пока мяч крутится, чемпик мутится!

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  8. manutd-20champ 09.03.2020 14:47 # manutd-20champ
    слишком много если.

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  9. martingor 09.03.2020 14:36 # martingor
    после этих слов по спине безвиза пробежал холодок- это чувство нетвратимого конца говняного пиздежа, униженного папой в гараже, ребенка

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  10. myu99 09.03.2020 14:29 # myu99
    ну все мю делает ливер чемпионом вот это да а голубяние все уже смирилис что не будет их в лиге чемпионов на следушый год.

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  11. electric 09.03.2020 14:29 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  12. pistolero-lfc 09.03.2020 14:28 # pistolero-lfc
    Хендерсон должен забить чемпионский голешник. Не надо так.

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  13. slash-lfc 09.03.2020 14:22 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  14. mufansince1998 09.03.2020 14:19 # mufansince1998
    Все благодаря МЮ.

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  15. chelsea88 09.03.2020 14:18 # chelsea88
    Да конечно блеать, гейклуб аснл раздвинет ноги и булки перед шитюками.

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  16. superglor 09.03.2020 14:12 # superglor
    Как же по красоте решили обоссать портовых, чтобы не делать унизительный коридор на Этихаде.

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  17. iska95 09.03.2020 14:10 # iska95
    Топари однозначно

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  18. apl-nash 09.03.2020 14:09 # apl-nash
    Воистину КРАСНЫЕ ВЛАСТЕЛИНЫ!!!

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