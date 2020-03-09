"Ливерпуль" может стать чемпионом через пять дней

Поражение "Манчестер Сити" в дерби против "Манчестер Юнайтед" приблизило "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги, причем "красные" могут стать чемпионами, не прикоснувшись к мячу.

В воскресенье "горожане" потерпели поражение 2:0 на "Олд Траффорд", увеличив до 25 очков свое отставание от "Ливерпуля", который свой матч — 2:1 против "Борнмута" — в 29-м туре выиграл.



Таким образом, теперь "Ливерпулю" достаточно всего двух побед, чтобы завоевать свой первый с 1990 года титул. Свои два ближайших матча в Премьер-Лиге "красные" проведут 16 марта против "Эвертона" и 21 марта против "Кристал Пэлас".



Однако математические расклады таковы, что команда Юргена Клоппа может оформить титул раньше, и это зависит от того, как два своих ближайших матча сыграет "Сити".



Если "горожане" уступят "Арсеналу" 11 марта или "Бернли" 14 марта, то "Ливерпуль" возьмет титул в мерсисайдском дерби. Если же "Сити" проиграет и там, и там, то "Ливерпуль" сразу станет чемпионом, не выходя на поле — то есть уже через пять дней.