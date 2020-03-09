"Ливерпуль" может стать чемпионом через пять дней
Поражение "Манчестер Сити" в дерби против "Манчестер Юнайтед" приблизило "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги, причем "красные" могут стать чемпионами, не прикоснувшись к мячу.
В воскресенье "горожане" потерпели поражение 2:0 на "Олд Траффорд", увеличив до 25 очков свое отставание от "Ливерпуля", который свой матч — 2:1 против "Борнмута" — в 29-м туре выиграл.
Таким образом, теперь "Ливерпулю" достаточно всего двух побед, чтобы завоевать свой первый с 1990 года титул. Свои два ближайших матча в Премьер-Лиге "красные" проведут 16 марта против "Эвертона" и 21 марта против "Кристал Пэлас".
Однако математические расклады таковы, что команда Юргена Клоппа может оформить титул раньше, и это зависит от того, как два своих ближайших матча сыграет "Сити".
Если "горожане" уступят "Арсеналу" 11 марта или "Бернли" 14 марта, то "Ливерпуль" возьмет титул в мерсисайдском дерби. Если же "Сити" проиграет и там, и там, то "Ливерпуль" сразу станет чемпионом, не выходя на поле — то есть уже через пять дней.
09.03.2020 14:00
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Последние комментарии:
да все это спад , чемпионства не видать
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если бы у бабушки был хуй она была бы дедушкой...если да кабы..выиграем свой титул сами, а не с помощью кого то.
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Арсенал выиграет у Сити, ахахахахахах
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пососенал может собраться духом и не проиграть с крупным счётом
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Нет, спасибо конечно, но этот вариант не для нас. Мы обязательно выиграем все оставшиеся матчи и будем абсолютным чемпионами.
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это ж насколько Пепу важно не проиграть Артете, что он с Мю второй состав выставил)
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Тоже за! Зачем мяча касаться? Достаточно посидеть, потереть лавку. Пока мяч крутится, чемпик мутится!
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слишком много если.
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после этих слов по спине безвиза пробежал холодок- это чувство нетвратимого конца говняного пиздежа, униженного папой в гараже, ребенка
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ну все мю делает ливер чемпионом вот это да а голубяние все уже смирилис что не будет их в лиге чемпионов на следушый год.
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КНЯЗИ!!!
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Хендерсон должен забить чемпионский голешник. Не надо так.
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КОРОЛИ!!!
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Все благодаря МЮ.
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Да конечно блеать, гейклуб аснл раздвинет ноги и булки перед шитюками.
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Как же по красоте решили обоссать портовых, чтобы не делать унизительный коридор на Этихаде.
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Топари однозначно
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Воистину КРАСНЫЕ ВЛАСТЕЛИНЫ!!!
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