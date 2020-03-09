Лэмпард не считает "Челси" фаворитом в борьбе за четвертое место
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил свою команду, что сражаться за сохранение четвертой позиции в Премьер-Лиге придется до самого финиша.
Победа 4:0 над "Эвертоном" помогла "синим" слегка укрепить свое пошатнувшееся в последние недели положение в топ-4, однако Лэмпард не ощущает себя фаворитом борьбы за четвертую строчку и особенно опасается "Манчестер Юнайтед", который идет по пятам и отстает на три очка.
"Юнайтед" находится в отличной форме. Они получили импульс благодаря своим январским приобретениям. Может показаться, что у нас есть небольшой отрыв, но нам нужно сражаться до конца".
"Все в наших руках. Я не собираюсь говорить, что мы являемся фаворитами борьбы за четвертое место. Еще предстоит проделать много работы. Мы должны прибавить в стабильности и набирать очки. Лично я не ощущаю нас фаворитами", — цитирует Лэмпарда The Guardian.
09.03.2020 13:00
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Последние комментарии:
Уазаахаххахах, проебалси
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удачи суперфренки
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Так-то фавориты за 3. Главное чтобы скам всех судеек не подкупил. Им по силам пройти до полуфинала ле, а это фри проёбы в апл.
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На тоненького.
Но если у мс будет бан, то попадём в лч точно. Не должны ниже 5 скатиться.
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