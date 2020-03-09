Лэмпард не считает "Челси" фаворитом в борьбе за четвертое место

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил свою команду, что сражаться за сохранение четвертой позиции в Премьер-Лиге придется до самого финиша.

Победа 4:0 над "Эвертоном" помогла "синим" слегка укрепить свое пошатнувшееся в последние недели положение в топ-4, однако Лэмпард не ощущает себя фаворитом борьбы за четвертую строчку и особенно опасается "Манчестер Юнайтед", который идет по пятам и отстает на три очка.

"Юнайтед" находится в отличной форме. Они получили импульс благодаря своим январским приобретениям. Может показаться, что у нас есть небольшой отрыв, но нам нужно сражаться до конца".

"Все в наших руках. Я не собираюсь говорить, что мы являемся фаворитами борьбы за четвертое место. Еще предстоит проделать много работы. Мы должны прибавить в стабильности и набирать очки. Лично я не ощущаю нас фаворитами", — цитирует Лэмпарда The Guardian.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2020 13:00

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  1. fowler9 09.03.2020 13:54 # fowler9
    Уазаахаххахах, проебалси

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  2. lfcynwa 09.03.2020 13:23 # lfcynwa
    удачи суперфренки

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  3. ganinilyha 09.03.2020 13:16 # ganinilyha
    Так-то фавориты за 3. Главное чтобы скам всех судеек не подкупил. Им по силам пройти до полуфинала ле, а это фри проёбы в апл.

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  4. thegodfather 09.03.2020 13:02 # thegodfather
    На тоненького.
    Но если у мс будет бан, то попадём в лч точно. Не должны ниже 5 скатиться.

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