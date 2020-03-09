Лэмпард не считает "Челси" фаворитом в борьбе за четвертое место

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард предупредил свою команду, что сражаться за сохранение четвертой позиции в Премьер-Лиге придется до самого финиша.

Победа 4:0 над "Эвертоном" помогла "синим" слегка укрепить свое пошатнувшееся в последние недели положение в топ-4, однако Лэмпард не ощущает себя фаворитом борьбы за четвертую строчку и особенно опасается "Манчестер Юнайтед", который идет по пятам и отстает на три очка.



"Юнайтед" находится в отличной форме. Они получили импульс благодаря своим январским приобретениям. Может показаться, что у нас есть небольшой отрыв, но нам нужно сражаться до конца".



"Все в наших руках. Я не собираюсь говорить, что мы являемся фаворитами борьбы за четвертое место. Еще предстоит проделать много работы. Мы должны прибавить в стабильности и набирать очки. Лично я не ощущаю нас фаворитами", — цитирует Лэмпарда The Guardian.