Хендерсон вернется в Шеффилд, если не станет первым номером МЮ

Голкипер Дин Хендерсон пообещал вернуться в "Шеффилд Юнайтед", если ему не будет обещано место в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

22-летний Хендерсон выдающимся образом проводит этот сезон у "клинков" на правах аренды. Команда Криса Уайлдера претендует на попадание в еврокубки и пропустила 25 мячей в Премьер-Лиге — меньше только у "Ливерпуля".



Своей отличной игрой Дин создал большую дилемму для своего родительского клуба, которому теперь предстоит сделать выбор между Де Хеа и Хендерсоном.



Де Хеа не блещет в этом сезоне, вдобавок недавно в прессе появились слухи о намерении "Реала" возобновить интерес к своему соотечественнику.



Но если Де Хеа все-таки останется первым номером "красных дьяволов", что выглядит весьма вероятным, учитывая подписанный в сентябре новый контракт, то Хендерсон предпочтет вернуться в Шеффилд на третий сезон.



Как сообщает Daily Mail, Дин уже дал соответствующее обещание своим партнерам по раздевалке. Следующий сезон Хендерсон проведет либо в Шеффилде, либо в Манчестере, но точно — основным голкипером.