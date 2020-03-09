Хендерсон вернется в Шеффилд, если не станет первым номером МЮ

Дин Хендерсон Голкипер Дин Хендерсон пообещал вернуться в "Шеффилд Юнайтед", если ему не будет обещано место в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

22-летний Хендерсон выдающимся образом проводит этот сезон у "клинков" на правах аренды. Команда Криса Уайлдера претендует на попадание в еврокубки и пропустила 25 мячей в Премьер-Лиге — меньше только у "Ливерпуля".

Своей отличной игрой Дин создал большую дилемму для своего родительского клуба, которому теперь предстоит сделать выбор между Де Хеа и Хендерсоном.

Де Хеа не блещет в этом сезоне, вдобавок недавно в прессе появились слухи о намерении "Реала" возобновить интерес к своему соотечественнику.

Но если Де Хеа все-таки останется первым номером "красных дьяволов", что выглядит весьма вероятным, учитывая подписанный в сентябре новый контракт, то Хендерсон предпочтет вернуться в Шеффилд на третий сезон.

Как сообщает Daily Mail, Дин уже дал соответствующее обещание своим партнерам по раздевалке. Следующий сезон Хендерсон проведет либо в Шеффилде, либо в Манчестере, но точно — основным голкипером.


Метки Манчестер Юнайтед, Хендерсон, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2020 12:00

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  1. m-ballack 09.03.2020 13:02 # m-ballack
    Пусть Грановская наротирует его трансфер, будет в кассу к молодежке лэмпусика

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  2. chebrec 09.03.2020 12:53 # chebrec
    В аренду нельзя оставить

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