У Джана было предложение от "Юнайтед" в январе

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Джан рассказал, что "Манчестер Юнайтед" пытался купить его в январе.

Ранее в своей карьере Джан провел четыре сезона в "Ливерпуле", из которого свободным агентом отправился в "Ювентус" в 2018 году.



Мечта заиграть в Турине разбилась о суровую реальность, и прошлым летом Эмре был сослан в аренду в "Боруссию", где быстро себя проявил и был досрочно выкуплен за 25 миллионов евро (22 млн. фунтов).



Помимо постоянного контракта с клубом из Дортмунда, у 26-летнего игрока сборной Германии было несколько других предложений, однако Джан всегда понимал, что после "Ливерпуля" ему не суждено представлять "Юнайтед".



"Только из Премьер-Лиги я получил три предложения, в том числе от "Манчестер Юнайтед", но я ни секунды не обдумывал этот вариант из-за своего прошлого в "Ливерпуле".



"Я всегда крайне симпатизировал "Боруссии". Я хотел перейти в клуб, где я смогу быть важным и где во мне нуждаются. Дортмунд дал мне это. "Боруссия" хорошо мне подходит — и наоборот", — сообщил Джан Kicker.