Анчелотти: "Все было неправильно!"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти признал, что его команда полностью провалила матч против "Челси".

В воскресенье "ириски" провели свой худший матч с момента назначения Анчелотти в декабре, потерпев поражение 4:0 на "Стэмфорд Бридж".



Карло надеется, что этот матч станет уроком для его команды, которая сдалась без боя и показала удручающий футбол.



"Что пошло не так? Все было неправильно! С первой минуты и до последней мы выпадали из игры. Мы были медленным, не были компактными. Сложно выделить какой-то определенный аспект игры, потому что сегодня все было неправильно".



"Проанализировать эту игру несложно. Мы были недостаточно хороши в обороне, мы оставляли слишком много свободного пространства и допускали слишком много ошибок в передачах. Это был неудачный день для нас".



"Мы были слишком медленными, мы проиграли много дуэлей в центре поля и просто не попадали в игру. Обычно мы играем по-другому, но этот матч нам не удался. Мы не сражались, и все было не так — стратегия, бойцовский дух, настрой".



"Это может стать уроком для нас, потому что это первый матч при мне, когда мне не сопротивлялись. Обычно, даже если мы не побеждали, мы сражались до конца матча".



"Нам нужно сосредоточиться и проанализировать, что пошло не так... Мы предвкушаем следующий матч (против "Ливерпуля"). Это будет сложно, но это может придать нам уверенности, потому что в дерби ты хочешь сыграть как можно лучше. Каждый должен взять ответственность на себя и постараться прибавить", — цитирует Анчелотти Sky Sports.